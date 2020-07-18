В Подмосковье поселился Хагрид из книг про Гарри Поттера

Чудеса начались сразу. С час мы с фотографом Мишей Фроловым мчали от Москвы по Новой Риге, а потом петляли по сельским двухполосным дорогам. И вот наконец навигатор показывает: до места назначения одна минута. Только ехали мы по навигатору в деревню Огарково. А попали в Агарково - так на дорожном указателе было написано.

Ехали в Огарково, а попали в АгарковоФото: Михаил ФРОЛОВ

Мы, естественно, начинаем сомневаться - туда ли вообще заехали. Тормозим на обочине у автобусной остановки и понимаем, что туда. Там, где обычно интервалы автобусов сообщаются, висит дощечка: «Расписание чартАрных рейсов Бабы Яги. Портал открыт 00:00. ООО «Метлы».

Расписание чартАрных рейсов Бабы Яги. Портал открыт 00:00. ООО «Метлы».Фото: Михаил ФРОЛОВ

А нужный дом - двухэтажный сруб типа «Теремок» - мы увидели на противоположной стороне дороги.

Там еще часовенка такая уютная, потемневшего дерева, будто только что с русского севера.

Тем временем нам навстречу вышел… Самый настоящий Рубеус Хагрид. Да-да, лесник из книжек про Гарри Поттера, который приглядывал за всяческими фантастическими существами. Хагрид - большой бородач с копной длинных волос - помахал нам рукой. И мы ему помахали.

Рубеус Хагрид - хозяин этих местФото: Михаил ФРОЛОВ

Подмосковного Хагрида по паспорту зовут Александр Билецкий. Ему 55 лет. Выпускник философского факультета еще в 2000-м понял, что в городе ему тесно и решил переехать в деревню.

Подмосковного Хагрида по паспорту зовут Александр БилецкийФото: Михаил ФРОЛОВ

Билецкий купил участок в заброшенной деревне Огарково (кстати, на разных картах она то Огарково, то Агарково - можно и так, и сяк). Поставил трехэтажный сруб и теперь здесь живет с женой Мариной.

Билецкий купил участок в заброшенной деревне ОгарковоФото: Александр РОГОЗА

Живописное место в деревне АгарковоФото: Михаил ФРОЛОВ

Свой дом Билецкий называет «хижиной Хагрида». Дом огромный и в нем все буквально пышет сказками и чудесами. Свою мастерскую, где кипит работа, хозяин называет «Лабораторией чудных вещей».

Свой дом Билецкий называет «хижиной Хагрида»Фото: Михаил ФРОЛОВ

По словам Хагрида-Билецкого, главная миссия жителей Огарково - уход за волшебными существами. Чтобы они не вредили людям. Работы много! Поэтому Александр всегда держит на видном месте «напоминалку» о распорядке дня.

Главная миссия жителей Огарково - уход за волшебными существами.Фото: Михаил ФРОЛОВ

«На метле летать умеешь? - спрашивает Хагрид. - Мы тут, в Огарково, бабам Ягам диагностику метел проводим. Но без прав на них летать нельзя…»

Мы тут, в Огарково, бабам Ягам диагностику метел проводимФото: Михаил ФРОЛОВ

А это рог знаменитого огарковского единорога, сброшенный как-то по весне.

Рог знаменитого огарковского единорогаФото: Михаил ФРОЛОВ

В хижине Хагрида что ни комната - то кладовая всяких всячин и чудес. Стол, кстати, хозяин дома сделал сам из сотни распилов разных деревьев.

Стол хозяин дома сделал сам из сотни распилов разных деревьевФото: Михаил ФРОЛОВ

Обратите внимание на мебель. Все сделано своими руками из подобранных сухих коряжек.

Все сделано своими руками из подобранных сухих коряжекФото: Михаил ФРОЛОВ

Кошек в доме много! И они тоже, вероятно, волшебные. (А еще в сенях у Хагрида живут ласточки!)

Кошек в доме многоФото: Михаил ФРОЛОВ

- А ты, например, знаешь, почему газ к нам в деревню никогда не проведут? - вдруг спрашивает у меня Билецкий.

- Почему?

- Потому что у нас тут драконы в пещерах. А они же огнедышащие! И если газ сюда провести, могут же аварии случиться.

Ну вот как с ним можно серьезно?! ))))

В Агарково живут драконыФото: Михаил ФРОЛОВ

Один из источников доходов жителей «хижины Хагрида» - продажа глиняной посуды, сделанной своими руками.

Глиняная посудаФото: Михаил ФРОЛОВ

А еще здесь режут вручную из липы чудесных деревянных лошадок. Ценник на самых небольших - от 1500 рублей. Кстати, сам Билецкий много лет назад основал артель мастеров, возрождающих старые русские ремесла. И к нему в Огарково частенько приезжают товарищи из разных регионов России.

А еще здесь режут вручную из липы чудесных деревянных лошадокФото: Михаил ФРОЛОВ

Один из нынешних гостей - мастер из Великого Устюга Николай Мартыненко. Он как раз спец по деревянным игрушкам. Резные икон на заднем фоне - тоже его работы.

Один из нынешних гостей - мастер из Великого Устюга Николай МартыненкоФото: Михаил ФРОЛОВ

А еще в Огарково возрождают лицевое шитье - старый русский промысел. Так иконы вышивают. Супруга Билецкого Марина считается одним из самых сильных в России мастеров по лицевому шитью и часто привечает учеников. За пялами - Ирина, приехавшая из Петрозаводска.

А еще в Огарково возрождают лицевое шитьеФото: Михаил ФРОЛОВ

Лицевое шитье - работа очень кропотливая. Большие «полотна» делаются годами!

Лицевое шитье - работа очень кропотливаяФото: Михаил ФРОЛОВ

С женой Мариной у Александра очень трогательные отношения. Они, представьте, друг друга называют исключительно по имени-отчеству и на «вы». Так чудно!

С женой Мариной у Александра очень трогательные отношенияФото: Михаил ФРОЛОВ

Если захотите заехать к Хагриду в гости, лучше позвонить заранее: +7 (916) 114-69-83. Или зайти на его сайт masterclub.org.

Если захотите заехать к Хагриду в гости, лучше позвонить заранееФото: Михаил ФРОЛОВ