2020-07-18T15:03:04+03:00
Происшествия

В отеле в центре Москвы нашли мёртвой скандального блогера Анну Амбарцумян

27-летнюю женщину нашли лишь через 5 часов после смерти
Семен ЕЛЕНИН
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Сообщается, что 27-летнюю женщину нашла горничнаяСообщается, что 27-летнюю женщину нашла горничнаяФото: Личная страничка героя публикации в соцсети
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В пятизвездочном отеле «Пётр |» на Неглинной улице в центре Москвы обнаружили тело известного сексолога и психотерапевта Анны Абрамцумян. Эффектная брюнетка лежала на постели в номере на 5 этаже.

- На теле нет следов насильственной смерти, - сообщил «КП» источник в следствии.

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Известно, что Анна регулярно светилась как эксперт в эфирах федеральных каналов и была весьма популярна в Instagram - у нее более 360 тысяч подписчиков.
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Известно, что Анна регулярно светилась как эксперт в эфирах федеральных каналов и была весьма популярна в Instagram - у нее более 360 тысяч подписчиков. В соцсетях она себя называла «Королева Анна».

- Следователи выясняют обстоятельства смерти молодой женщины, - говорит источник. - По предварительным данным, тело Анны обнаружила горничная, пришедшая убирать номер.

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Анна Амбарцумян
6068 отметок «Нравится»None комментариевInstagram

По словам источника, Амбарцумян должна была выехать из гостиницы днем в пятницу, 17 июля, но не отвечала на звонки. В номер отправили одну из сотрудниц... По предварительной информации, к этому времени женщина была мертва уже не менее 5 часов.

Ранее сайт kp.ru сообщал, что также минувшей ночью в Москве погибла 20-летняя фигуристка Екатерина Александровская. Ее тело нашли под окнами жилого дома на улице 1905 года. В квартире на шестом этаже, где жила семья девушки, обнаружена записка с одним словом: «Люблю». По словам матери, у Екатерины в последнее время была затяжная депрессия.

ТЕМ ВРЕМЕНЕМ

Умершая в отеле блогерша Анна Амбарцумян гордилась родством с Алисой Фрейндлих и жила за счет богатых мужчин

Она называла себя королевой, врачом-психиатром и увлекалась темной магией (подробности)

ИСТОЧНИК KP.RU

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