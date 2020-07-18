«Они очень агрессивно настроены»: Найденная мёртвой в отеле Анна Амбарцумян жаловалась адвокату Жорину на коллекторов

Стали известны новые детали, связанные с сексологом Анной Амбарцумян, тело которой обнаружили 17 июля в пятизвездочном московском отеле. Оказалось, в последнее время женщина жаловалась, что ее атакуют коллекторы.

В распоряжении сайта kp.ru оказались аудиосообщения, которыми Амбарцумян обменивалась с известным адвокатом Сергеем Жориным, к которому она обратилась за консультацией. По словам Анны, ее хорошая знакомая взяла в долг, указав ее, Амбарцумян, поручителем.

«Эта девушка мне когда-то сильно помогла, поэтому я не могла отказать, - рассказывала Анна. - А теперь коллекторы звонят мне по 10-20 раз в сутки. Пишут сообщения: «Жди меня». Я напугана! Они очень агрессивно настроены».

- Мы отдаленно были знакомы еще лет 5-6 назад, - сообщил kp.ru» Сергей Жорин. - А несколько месяцев назад она обратилась ко мне с этой историей.

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- Вы знаете, о каких суммах идет речь? Насколько они были значительны?

- О суммах я ничего не знаю по одной простой причине. Мне сразу показалось, что Анна мне что-то недоговаривает. Версия про подругу мне показалась неправдоподобной. У меня сложилось мнение, что денег она должна сама, а не подруга, и этот долг появился не при таких обстоятельствах, как она рассказала. Поэтому в итоге я просто посоветовал ей обратиться за помощью в правоохранительные органы.

Кстати, многие отмечают, что на аудиосообщениях голос Амбарцумян звучит довольно странно.

- Мне тоже показалось, что Анна как-то странно излагает свои мысли, - говорит адвокат Жорин. - Но было ли это связано с алкогольным опьянением или употреблением седативных препаратов, я судить не берусь.

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- На ваш взгляд, случившееся может быть связанно с этими долгами?

- Может все что угодно. Утверждать не возьмусь. Думаю, следствие разберётся.

Напомним, 27-летняя женщина, также известная в Сети как Королева, накануне сняла номер в гостинице «Пётр I». В нужное время номер она не освободила, а когда вскрыли дверь, Анну обнаружили уже мертвой. Известно, что на этот момент она была мертва уже как минимум 5 часов. Также в номере найдена початая коробочка с сильнодействующими препаратами. Внешних признаков какого-либо насилия нет. Причину смерти должны назвать эксперты.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="1920" height="1080" src="https://www.msk.kp.ru/video/embed/791275" frameborder="0"></iframe> Перед смертью блогер Анна Амбарцумян рассказала об угрозах коллекторов.

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