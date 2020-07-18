Оставшийся без денег «Аптекарский огород» просит миллион рублей у москвичей

Директор «Аптекарского огорода» лично обратился к москвичам и просит помощи: «Спасаем сад вместе». Оказывается, пандемия сильно отразилась на финансовом положении городского сада. Провести очередной Осенний фестиваль цветов не получается – нет денег.

- Культурная программа «Аптекарского огорода» на грани краха — сад остался без каких-либо средств на проведение ежегодного Осеннего фестиваля цветов с выставкой хризантем, - сказал директор «Аптекарского огорода» Алексей Ретеюм.

На проведение нужно около 1 млн рублей. Как объяснили «КП» в саду, на эти деньги будут куплены хризантемы, георгины, перцы, декоративные капусты и оплачена работа сотрудников. Собрать деньги нужно до середины августа, чтобы успеть приобрести растения и показать их уже на фестивале в сентябре.

- Раньше финансирование (и то крохотное) шло из МГУ. Во время карантина, когда сад был закрыт, финансирование не шло. И заработать от продажи билетов мы ничего не смогли. Поэтому сейчас один выход – обратиться к горожанам, чтобы они помогли спасти сад. Нам нужна поддержка на любую сумму. Можно приобрести пригласительные и интересные лоты (список будет обновляться по ходу проекта), - рассказали «КП» в пресс-службе «Аптекарского огорода».

Сам сад был основан в 1706 году и всегда был центром науки и образования. За последние годы он стал еще и модным местом. Здесь можно не только погулять, сделать красивые фотографии, но и оказаться в центре новостей – в «Аптекарском огороде» расцветают самые первые подснежники в Москве, устраивают фестивали, дарят тюльпаны и тыквы. И этот уютный сад в самом центре Москвы - попадаешь сюда с проспекта Мира и оказываешься в совершенно другой атмосфере. Чувствуется дух и уют старинного парка. Весной здесь цветут тюльпаны и нарциссы, абрикосы и груши, осенью – орхидеи и кактусы.