2020-07-19T12:36:35+03:00
Происшествия

Мужчина дважды задавил жену, которая пыталась спасти его от "пьяной аварии"

Женщина умерла на месте
Юлия САЛЬНИКОВА
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Мужчина задержанМужчина задержанФото: Анатолий ЖДАНОВ
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Мужчина жестоко убил жену, которая пыталась остановить его от поездки на машине в состоянии опьянения.

Житель подмосковного Голицыно пил дома с 14 июля. Когда запасы спиртного кончились, засобирался в магазин за пивом. Это было вечером 18 июля. Чтобы сберечь время, решил ехать на машине. Жена попыталась его остановить - пьяным он мог разбиться сам или покалечить кого-то, устроив ДТП. Она уговаривала его не садиться в таком состоянии за руль. Между супругами вспыхнула ссора.

Мужчина прыгнул в машину, завел двигатель и сбил на авто жену, придавив капотом к воротам. Убедившись, что она жива, переехал ее второй раз.

- Женщина умерла на месте, - сообщил источник kp.ru в правоохранительных органах. - Решается вопрос о возбуждении уголовного дела по статье 105 "Убийство".

Мужчине грозит до 15 лет лишения свободы.

ИСТОЧНИК KP.RU

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