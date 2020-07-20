В Москве откроются новые пешеходные маршруты
В Москве вновь началось благоустройство улиц и переулков, временно замороженное весной из-за пандемии коронавируса.
"Комплексное благоустройство пройдёт в районе Дорогомилово, на участке Большие Каменщики - метро "Коломенская", около Триумфальной арки на Кутузовском проспекте и в соседним с ней скверах, - сообщил заместитель мэра Москвы Петр Бирюков. - При этом продолжаются работы в Даевом и Ананьевском переулках, начатые в марте, но затем остановленные из-за режима повышенной готовности".
По его словам, на всех площадках поставили специальное ограждение с сигнальными огнями. Для водителей появились временные знаки с предупреждениями о ремонте. Для пешеходов проложили маршруты обхода. Рядом стоят щиты с информацией о ремонте и контактными телефонами.
Напомним, ранее в интервью Радио "Комсомольская правда" (97,2 FM) мэр Москвы Сергей Собянин сообщил, что ситуация с коронавирусом сильно изменила планы по благоустройству.
"Я думаю, что работы во дворах составят не более 25-30 процентов от запланированного объема, - сказал Собянин. - Большинство текущих ремонтных дорожных работ и часть проектов благоустройства, по которым есть контракты, будут выполнены. От программы «Мой район» мы не отказываемся. В этом году объем будет меньше, но постараемся его наращивать в последующие годы. Обязательства, которые мы взяли на себя, будем стараться выполнять".
ЧТО ОБНОВЯТ
1. Участки в районе Дорогомилово:
- на набережной Тараса Шевченко - от Новоарбатского моста до Бородинского;
- на Бережковской набережной - от Бородинского моста до моста Богдана Хмельницкого;
- на Украинском бульваре - от Кутузовского проспекта до Большой Дорогомиловской улицы;
- на Малой Дорогомиловской улице, 1-й и 2-й Бородинских улицах.
Что сделают: недалёко от Киевского вокзала появится районный ландшафтный парк. Он соединит активную зону около площади Киевского вокзала с местами отдыха на набережной Тараса Шевченко.
Набережная Тараса ШевченкоФото: Михаил ФРОЛОВ
2. В районе вылетной магистрали Большие Каменщики - метро «Коломенская»:
- ул. Большие Каменщики;
- Новоспасский проезд;
- ул. Симоновский вал;
- ул. Велозаводская;
-проспект Андропова - от Нагатинской набережной до метро «Коломенская» и улица Сайкина.
Что сделают: комфортное прогулочное пространство для местных жителей, а также обновлённые маршруты для водителей.
Улица Большие КаменщикиФото: Иван ВИСЛОВ
3. Участок в районе Триумфальной арки.
Что сделают: расширят место отдыха, соединив его с благоустроенным к 75-летию Победы парком на Поклонной горе. Здесь появится маршрут с экспозицией, посвященной главным сражениям и событиям Отечественной войны 1812 года.
Кутузовский проспектФото: Михаил ФРОЛОВ
4. Даев и Ананьевский переулки
Что сделают: комфортную пешеходную зону, а также отремонтируют дворы соседних жилых домов, детские и спортивные площадки.
ИСТОЧНИК KP.RU