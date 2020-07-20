В Москве откроются новые пешеходные маршруты

В Москве вновь началось благоустройство улиц и переулков, временно замороженное весной из-за пандемии коронавируса.

"Комплексное благоустройство пройдёт в районе Дорогомилово, на участке Большие Каменщики - метро "Коломенская", около Триумфальной арки на Кутузовском проспекте и в соседним с ней скверах, - сообщил заместитель мэра Москвы Петр Бирюков. - При этом продолжаются работы в Даевом и Ананьевском переулках, начатые в марте, но затем остановленные из-за режима повышенной готовности".

По его словам, на всех площадках поставили специальное ограждение с сигнальными огнями. Для водителей появились временные знаки с предупреждениями о ремонте. Для пешеходов проложили маршруты обхода. Рядом стоят щиты с информацией о ремонте и контактными телефонами.

Напомним, ранее в интервью Радио "Комсомольская правда" (97,2 FM) мэр Москвы Сергей Собянин сообщил, что ситуация с коронавирусом сильно изменила планы по благоустройству.

"Я думаю, что работы во дворах составят не более 25-30 процентов от запланированного объема, - сказал Собянин. - Большинство текущих ремонтных дорожных работ и часть проектов благоустройства, по которым есть контракты, будут выполнены. От программы «Мой район» мы не отказываемся. В этом году объем будет меньше, но постараемся его наращивать в последующие годы. Обязательства, которые мы взяли на себя, будем стараться выполнять".

ЧТО ОБНОВЯТ

1. Участки в районе Дорогомилово:

- на набережной Тараса Шевченко - от Новоарбатского моста до Бородинского;

- на Бережковской набережной - от Бородинского моста до моста Богдана Хмельницкого;

- на Украинском бульваре - от Кутузовского проспекта до Большой Дорогомиловской улицы;

- на Малой Дорогомиловской улице, 1-й и 2-й Бородинских улицах.

Что сделают: недалёко от Киевского вокзала появится районный ландшафтный парк. Он соединит активную зону около площади Киевского вокзала с местами отдыха на набережной Тараса Шевченко.

Набережная Тараса ШевченкоФото: Михаил ФРОЛОВ

2. В районе вылетной магистрали Большие Каменщики - метро «Коломенская»:

- ул. Большие Каменщики;

- Новоспасский проезд;

- ул. Симоновский вал;

- ул. Велозаводская;

-проспект Андропова - от Нагатинской набережной до метро «Коломенская» и улица Сайкина.

Что сделают: комфортное прогулочное пространство для местных жителей, а также обновлённые маршруты для водителей.

Улица Большие КаменщикиФото: Иван ВИСЛОВ

3. Участок в районе Триумфальной арки.

Что сделают: расширят место отдыха, соединив его с благоустроенным к 75-летию Победы парком на Поклонной горе. Здесь появится маршрут с экспозицией, посвященной главным сражениям и событиям Отечественной войны 1812 года.

Кутузовский проспектФото: Михаил ФРОЛОВ

4. Даев и Ананьевский переулки

Что сделают: комфортную пешеходную зону, а также отремонтируют дворы соседних жилых домов, детские и спортивные площадки.