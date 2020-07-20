Рынок, на который пришлось уехать с «Фуд Сити» армянским торговцам, охраняет «спецназ» в бронежилетах

От Москвы до Баку - почти 2 тысячи километров. До Еревана чуть меньше. Но при этом эхо очередной перестрелки на азербайджано-армянской границе докатилось и до российской столицы. И вылилось в разборки двух закавказских народов на чужой территории.

Коротко напомним.

- 12 июля на границе Азербайджана и Армении начались столкновения. Стороны применили пушки, минометы и стрелковое оружие.

- Стычки продолжались в течение следующих нескольких дней. В итоге стороны сообщили о гибели в общей сложности 20 военных и мирных жителей.

- 17 июля посольство Армении в России сообщило, что фурам с армянскими номерами запретили въезд на московский рынок «Фуд Сити» (он принадлежит группе компаний Года Нисанова и Зараха Илиева - выходцев из Азербайджана). Мол, ударили экономическими санкциями. Представителей посольства, приехавших разбираться, охрана центра вывела за ворота.

- Чтобы фрукты не пропали, армянским предпринимателям пришлось снизить цену и распродать товар по торговым сетям.

АНКЛАВ

На «Фуд Сити», в отличие от других столичных рынков, торговля кипит 24 часа в сутки. Здесь даже многочисленные кафешки, опоясавшие рынок, никогда не закрываются - поток посетителей не иссякает.

На торговых рядах «Фуд Сити» сотни видов и сортов фруктов. Фото: Семен ЕЛЕНИН

Все, вроде, как обычно. В ворота заезжают все новые фуры. Часть разгружается в отстойниках, где весь привезенный товар тут же скупается оптовиками. А те уже тащат свежие фрукты-овощи в уличные ангары или на торговые ряды в основное здание «Фуд Сити». Но многие фуры катят на специальную парковку и расторговывают свой товар ящиками. Как говорят, до конфликта на «Фуд Сити» армянские бизнесмены делали и так, и эдак. Одним из самых ходовых товаров были сочные абрикосы, которые сейчас как раз собирают в Закавказье. Самый сезон. Но теперь в этом ряду действительно ни одной машины с регистрационными номерами Армении. Много фур из Узбекистана, с юга России, есть Казахстан, Киргизия. Но армянских грузовиков действительно нет.

Дешевле всего абрикосы продают узбеки, торгующие с фур. Раньше здесь стояло много машин с армянскими номерами. Фото: Семен ЕЛЕНИН

- Почем абрикос? - спрашиваю у смуглых ребят, выставивших ящики у машины с узбекским флагом.

- 110 за килограмм. Но продаем только ящиками. Тут в среднем килограммов семь.

Большинство торговцев на рынке «Фуд Сити» - этнические азербайджанцы. Фото: Семен ЕЛЕНИН

В стоящих рядом ангарах цены выше (тут и место дороже, и накрутка оптовиков) - от 160-170 рублей за кило. Абрикос покрупнее и «помясистее» стоит и 200 рублей за кило, и 300. (К слову, в самом крытом торговом центре «Фуд Сити», такой же фрукт стоит уже от 350 рублей и выше). По ответам на вопрос «откуда» можно географию изучать. Помимо всей Средней Азии это еще Турция, Молдавия, Иран, Азербайджан.

Здесь - самые низкие цены в Москве. Фото: Семен ЕЛЕНИН

АБРИКОС ИЗ КАРАБАХА

- Армянский у меня абрикос, - неожиданно отзывается торговец-азербайджанец лет пятидесяти.

- Ими же на «Фуд Сити» запретили торговать? - удивляюсь.

- Это остатки того, что завезли раньше, - говорит мужчина. - Бери. Самый лучший абрикос. Из Карабаха!

Через минуту расспросов понимаю, что армянским абрикосом здесь завалены полрынка. Впрочем, очень быстро становится понятно почему - оказывается, ходовой товар.

- А у вас точно армянский абрикос? - недоверчиво щурится на плоды пожилая женщина.

- Точно-точно, сестра!

Подтверждающие документы и накладные, естественно, никто не предлагает. Верьте на слово!

Общаюсь с торговцами, расспрашиваю про события трехдневной давности, когда армянские фуры с рынка выставляла охрана.

- Обычным людям что делить? - разводят руками мужчины и женщины. - У нас здесь между собой никаких конфликтов не было. Это наверху кто-то придумал этот запрет на торговлю продуктами из Армении. А мы чего… Что есть, тем и торгуем.

«ЭТО ТЕРРИТОРИЯ РОССИИ ИЛИ АЗЕРБАЙДЖАНА?»

Рынок «Бухта» на Дмитровском шоссе стал одной из точек, где для прибывающих из Армении фур сразу же нашли место. С мотивацией все просто, владельцы торгового центра - этнические армяне. Рынок, конечно, в разы меньше «Фуд Сити». Под фуры с абрикосами немедленно расчистили одну из стоянок. Теперь здесь целая батарея грузовиков, из которых то и дело вынимают все новые ящики.

Место для армянских фур, изгнанных из «Фуд Сити», нашлось на рынке «Бухта» - он принадлежит выходцам из Армении. Фото: Семен ЕЛЕНИН

В выходные в соцсетях активно крутилось видео отсюда - армянские бизнесмены кинули клич по диаспоре, попросили поддержать. И с самого утра к фурам выстраивались длинные очереди метров на сто.

Сейчас очередей уже нет, но торговля идет бойко. От грузовиков абрикос тащат к багажникам легковушек целыми ящиками. В каждом 9 кг. Все вместе стоит 1300 рублей. Получается, чуть больше 140 за килограмм.

Абрикосами здесь торгуют по 150 рублей за кило. Фото: Семен ЕЛЕНИН

- Товар, который не пустили на «Фуд Сити», мы в первый же день распродали, люди помогли, - рассказывает один из мужчин. - Теперь фуры из Армении сразу сюда идут.

Прошу рассказать, как все случилось три дня назад.

- Сначала администрация рынка сказала нам, чтобы мы закрыли армянские номера и тогда можно торговать. А потом сказали, чтоб мы уезжали, что они запрещают нам торговать. Я не понимаю, это территория России или Азербайджана? Кто-то может ограничивать торговлю по национальному признаку?

ВЫСТАВИЛИ ЧОП

Другой торговец рассказывает, что после скандала в прессе начальство «Фуд Сити» якобы позвало армянских поставщиков назад.

- Но мы не пойдем. Они хотели нас унизить. У них не получилось.

На главном входе бросаются в глаза крепкие ребята в бронежилетах. Несколько «бойцов» курят, оглядывая прохожих. Рядом стоит целый микроавтобус, в котором еще несколько человек в черном. У всех нашивки «ГБР». Это означает: «группа быстрого реагирования». Считайте, чоповский «спецназ».

На входе рынка «Бухта» дежурят ЧОПовцы в бронежилетах. Фото: Семен ЕЛЕНИН

- Это чтобы провокаций не было, - объясняет парень-киргиз с этажа стройматериалов. - Рынком владеют армяне, но среди торговцев много и азербайджанцев. Вчера на разных этажах несколько потасовок было. И те, и другие новостей насмотрятся, сначала ругаться начинают, потом за грудки хватаются. Вот хозяева ЧОП в амуниции и поставило на вход. Если что начнется, их позовут.

А ЕЩЕ БЫЛ СЛУЧАЙ

Межнациональный конфликт «разрулила» мафия?

Летом 2010 года в киргизском городе Оше случилось очередное обострение застарелого межнационального конфликта. Начались столкновения между киргизами и узбеками. Полыхнуло так, что пришлось вводить войска. Среди погибших было много детей и пожилых. По официальным данным, погибло около 1 тысячи человек. По неофициальным - в несколько раз больше. В Москве, как известно, проживают сотни тысяч мигрантов из Узбекистана и Киргизии. Но в 2010-м крупных стычек между ними в столице России не было зафиксировано.

Как удалось этого избежать?

На «Фуд Сити» познакомился с пожилым узбеком, который уже много лет работает в Москве.

- Тогда, в 2010-м, в интернете было много страшных видео - там людей резали, пытали, жгли заживо. Среди убитых было много и узбеков, и киргизов. Конечно, многие хотели мстить за такое. И среди нас, и среди них. Могли и в Москве беспорядки начаться. Но как мне рассказывали, тогда здесь собрались авторитетные люди из диаспор, смотрящие. Криминал, одним словом. Они сказали, что если здесь начнутся столкновения, это всем навредит, начнутся депортации и законы могут ужесточить. Это никому не выгодно. И тогда на стройки и на рынки всем узбекам и киргизам спустили решение: никакой мести, никаких драк. Я тогда на стройке работал. Там были в бригадах киргизы. Но никто никого не тронул.

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