Скидка 50% на проезд на фиолетовой линии метро в Москве: как снизят нагрузку в часы пик

Москвичи уже не первый год придумывают способы, как добраться в центр, минуя час пик на фиолетовой ветке метро: доехать до конечной станции и зайти в пустой вагон, часть пути проехать на велосипеде или автобусе. Столичные власти тоже не дремлют и придумывают метод разгрузки Таганско-Краснопресненской линии. Первый эксперимент стартует уже этой осенью. «КП» посмотрела, как обстоят дела сейчас.

В чем проблема?

- Большинство людей едут на работу из окраин в центр, где расположены офисы крупных компаний (зарплаты здесь выше, чем в районе), музеи и парки.

- Втиснуться в поезд в 7.30-8.30 на станциях «Текстильщики», «Выхино», «Жулебино», «Лермонтовский проспект» удается не с первого раза, приходится пропускать по два-три поезда, чтобы приблизиться к двери.

- Живу возле станции «Выхино» с рождения. В нашем районе дешевое жилье, много приезжих снимают квартиры – вот откуда сумасшедший утренний поток. Еще и в Подмосковье продолжают застраивать города. Так что даже новая «Некрасовка» пока не разгружает нашу линию, - рассказывает москвич Дмитрий Мишин.

- Я с «Лермонтовского проспекта» еду утром до «Котельников», чтобы там войти в вагон. На моей станции сделать это нереально. Конечно, приходится закладывать дополнительных минут 15. Или еду на автобусе до «Выхино», хотя живу в пяти минутах от метро, - рассказывает Евгения Мирная.

Час пик: не только утром, но и вечером

«КП» решила посмотреть, как обстановка в вечернее время, когда все едут с работы.

- Захожу на «Пушкинской» в 17.10. могла бы успеть занять свободное место, но я думала больше 15 секунд – сидения заняли другие. Стою.

- На «Китай-городе» вышла часть людей, но зашло в два раз больше. На «Пролетарской» появились свободные места, в «Котельниках» - половина поезда свободная.

- Местные говорят, что сейчас людей меньше, потому что карантин (боятся спускаться в метро) и сезон отпусков (уехали из города). Нужно подождать сентябрь, когда все вернутся в офисы и приедут студенты.

- Делаю вторую попытку. В 18.35 на «Пушкинской» людей значительно больше, пропускаю один поезд, но теперь стою на перроне первая. Следующий поезд – через стекла видно, что пассажиры стоят. Ехали стоя до самого «Волгоградского проспекта». Плотно, но никто не прижимается друг к другу.

Какой способ решения?

- Осенью начнется эксперимент по снижению тарифов на Таганско-Краснопресненской линии метро вне часа пик. Продлится он 8-10 месяцев.

- Когда час пик? Утром - с 7.30 до 9.00, вечером – с 18.30 до 20.00. Если ехать вне часа пик, то будет скидка на проезд – 30% или 50%. Цель проекта – перераспределение пассажиропотока.

- Снижение цены применяют, например, в метро Сингапура, Лондона и Франкфурта-на-Майне, чтобы распределить потоки пассажиров.

- Хотелось бы, чтобы работодатели и ректоры учебных заведений вводили как можно больше форматов удаленной работы или сдвинули начало рабочего или учебного дня — на более ранее или более позднее время, - сказал Максим Ликсутов, глава Департамента транспорта Москвы.

Максим Ликсутов.Фото: Иван МАКЕЕВ

Что уже сделано?

- На фиолетовой ветке метро курсируют только новейшие поезда «Москва» (сквозные). Всего на линии 89 составов (712 вагонов).

- Сократили интервалы движения до минимально возможных.

- Должна разгрузить фиолетовую ветку на четверть Некрасовская линия метро – фактически дублер Таганско-Краснопресненской.

Есть мнение

Петр Шкуматов, координатор движения «Синие ведерки»:

- Первое - большинство людей ездит по проездным (количество поездок или безлимит), скорее всего на них скидка распространяться не будет. Второе – пассажиры едут не просто так, а по делам (работа, учеба, встреча). Соответственно, если человеку нужно туда выехать в 9 утра, то он поедет в 9 утра, если же встреча в 13.00, то человек приедет к 13.00. Выезжать раньше – вряд ли будут. Очевидно, что это пилотный проект по вводу дифференцированного тарифа на проезд в метро. Потом в час пик будет дороже, а вне пика – дешевле. Думаю, что все идет к тому, чтобы ввести зональную тарификацию, как в других мегаполисах. Для этого еще нужно будет переоборудовать турникеты на выходе из метро, чтобы они считывали билет или карту «Тройка».