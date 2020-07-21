Еще восемь членов ореховской банды предстанут перед судом в Московской области

Восемь участников одной из самых опасных криминальных группировок в современной истории России — ореховской ОПГ — предстанут перед судом в ближайшее время. На их счета 14 убийств и восемь покушений. Чтобы доказать все это, специалистам по расследованию особо важных дел пришлось подшить 109 томов дела — это 3600 листов.

— Члены ореховской банды, начиная с 1996 года дерзко и цинично совершали многочисленные убийства и покушения. Самые громкие из них — нападение 17 июля 2010 года на автомобиль «Рейндж Ровер» в котором передвигался генеральный директор рынка «Одинцовское подворье» Сергей Журба вместе с охранником и водителем. Из двух автоматов в них было произведено 98 выстрелов. От полученных ранений охранник скончался на месте. Водитель и гендиректор фирмы получили ранения, — сообщили kp.ru в пресс-службе ГСУ СК России по Московской области.

Атаки на одинцовского предпринимателя не прекратились. Доказано, что киллер ореховских в 2014 году подкараулил юриста Татьяну Акимцеву, которая работала на одинцовском рынке: застрелил ее и водителя.

Следующим громким преступлением стало убийство зама Журбы. Вместе с супругой бизнесмен выехал из дома на личном Volvo, когда по ним открыли огонь. Иномарку изрешетили из автомата — машину с телами нашли в кювете. Водитель и пассажирка не выжили.

— Преступления длительное время оставались нераскрытыми. Благодаря кропотливому труду следователей, криминалистов и оперативных сотрудников удалось выйти на след сначала исполнителей, а потом и организаторов, и идейных вдохновителей банды. Сложность в расследовании — в давности ряда преступлений, отсутствии свидетелей и зацепок. Преступления тщательно планировали, не оставляя после себя ни малейших следов, в том числе, не попадая под обзор камер видеонаблюдения, — отметили в ведомстве.

В тайниках банды обнаружен внушительный арсенал оружия. Фото: ГСУ СК России по Московской области

В тайниках банды обнаружен внушительный арсенал оружия. Схроны были разбросаны в Одинцовском районе Подмосковья и в Тверской области. У ореховских был огнемет, противотанковый гранатомет, снайперская винтовка Драгунова, четыре автомата Калашникова, пять пистолетов ТТ, пистолет Макарова с глушителем, револьвер системы наган, большое количество гранат.

Напомним, ранее в суде уже ответили трое участников ОПГ. Троим дали пожизненное лишение свободы, еще пятеро получили от 17 до 25 лет колонии строгого режима.