Занятия для детей в парках Москвы: скейтбординг, тхэквондо и актерское мастерство

Московские парки предлагают детям множество интересных занятий: научиться рисовать в технике монотипии, освоить азы тхэквондо, посетить уроки актерского мастерства. Все уроки бесплатные, на некоторые нужны регистрация.

- В 14 парках Москвы уже начались регулярные спортивные тренировки, познавательные и творческие мастер-классы. Педагоги и тренеры приглашают ребят на занятия по рисованию, технике речи, гимнастике, футболу, скейтбордингу, — рассказала заместитель мэра Москвы Наталья Сергунина.

Рисунки гуашью

Таганский парк приглашает на занятия по живописи. Их проводит художник Лариса Магомедова. На уроках научат рисовать акварелью, гуашью и цветными карандашами.

Где: на главной сцене парка.

Когда: по вторникам и средам, в 16.00 – для подростков старше 10 лет, в 17.00 – для детей от шести лет.

Печатная графика

Освоить монотипию (печатную графику), научиться выстраивать правильную композицию и гармонично сочетать цвета можно на занятиях в Воронцовском парке. Мастер-классы будут интересны детям от шести лет.

Где: в Итальянском саду.

Когда: каждую среду в 15.00.

Летние пейзажи

В Лианозовском парке детей от шести лет научат рисовать летние пейзажи масляной пастелью или акварелью. А также делать из цветной бумаги яркие аппликации.

Где: в шахматной беседке (недалеко от главной площади).

Когда: каждую пятницу, начало в 11.00. Необходимо предварительно зарегистрироваться по телефону 8 (499) 908-35-00.

Актерское мастерство

В Измайловском парке проводят мастер-классы по технике речи и по актерскому мастерству. Детей научат разыгрывать мини-спектакли.

Где: в павильоне «Студиопарк» (на Северной площади).

Когда: по средам, субботам и воскресеньям в 17.00 и в 19.00

Юный натуралист

Измайловский парк приглашает на занятия под названием «Юный натуралист». Уроки проходят в формате прогулки-экскурсии, во время которой дети знакомятся с животным и растительным миром парка.

Где: место встречи возле досугового центра «Светлячок».

Когда: по четвергам и пятницам в 17.00.

Увлекательная наука

В Измайловском парке участникам (детям от пяти лет) продемонстрируют опыты по физике и химии.

Где: в досуговом центре «Светлячок»

Когда: по пятницам, субботам и воскресеньям с 14.00 до 15.00 и с 17.00 до 18.00.

Наука для всех

В Бабушкинском пройдут мастер-классы по профессиям XXI века, профориентационное тестирование и игры, лекции по искусству самопрезентации и выступлению на публике.

Когда: до 28 августа по будням с 10.00 до 16.00.

Поиграть в футбол

Погонять мяч можно в парке у Джамгаровского пруда. На занятиях ребята совершенствуют навыки игры: повышают скорость бега и силу удара, улучшают технику владения мячом, осваивают дриблинг и финты.

Где: на площадке для мини-футбола (напротив Стартовой улицы, дом 4).

Когда: каждую субботу в 13.00 (старше пяти лет), в 14.00 (старше восьми лет).

Уроки гимнастики

В парке «Сокольники» пройдут занятия по гимнастике, которые помогут укрепить мышечный тонус и развить гибкость всего тела.

Где: в беговом клубе (Митьковский проезд, дом 11).

Когда: по понедельникам и средам в 16.00 (до 10 лет), в 17.00 (старше 15 лет). Необходима предварительная регистрация по телефону 8 (929) 599-45-45.

Тхэквондо

Освоить азы корейского боевого искусства можно в парке «Кузьминки».

Где: на центральной площади.

Когда: по вторникам и четвергам в 17.00.

Станцевать зумбу

Тренировки по зумбе для детей организовали в саду «Эрмитаж».

Где: на зеленой террасе (недалеко от памятника всем влюбленным).

Когда: по средам и пятницам в 11.30.

Скейтбординг

Юным любителям скейтбординга будут интересны тренировки, которые проходят в парке 50-летия Октября. Детей от 10 лет научат выполнять на доске прыжки и другие несложные трюки.

Где: в западной части зоны отдыха (возле новых Олимпийских прудов).

Когда: каждую субботу в 10.00.

Саберфайтинг

В парке «Фили» детей в возрасте от семи лет ждут на тренировки по саберфайтингу. Фактически это артистическое фехтование на световых мечах, как в саге «Звездные войны».

Где: возле главной сцены.

Когда: по вторникам в 19.30 возле главной сцены.

Какие еще развлечения в парках?

- занятия по иностранным языкам, астрономии, танцам и другим дисциплинам,

- кружки и секции для горожан всех возрастов организуют 77 культурных центров (расписание на сайте «Онлайн.Библиогород»).