Министр культуры Подмосковья Елена Харламова: «На фестивале Чайковского в Клину будет лишь 700 посадочных мест, но при этом - еще одна сцена в городе и стрим в соцсетях»

Российские любители классической музыки и театра давно знают: каждый год в подмосковном Клину в июне проводится Фестиваль искусств П.И.Чайковского. Концерты под открытым небом, собирающие тысячи зрителей, проходят буквально рядом с усадьбой, в которой великий русский композитор творил и провел последние годы своей жизни. Тут, конечно, всегда особая атмосфера. Поэтому и едет сюда, на концерты, множество людей из Москвы и других российских регионов. И билеты заканчиваются буквально спустя несколько дней после старта продаж. В этом году с «Чайковки» стартует все «фестивальное» лето. Нынешний фестиваль пройдет с 31 июля по 9 августа и приготовил сразу несколько сюрпризов. Каких - об этом мы поговорили с министром культуры Московской области Еленой Харламовой.

НОВИНКИ ФЕСТИВАЛЯ

- Елена Михайловна, чем нынешний фестиваль искусств Чайковского будет отличаться от предыдущих?

- Это уже наш шестой по счету фестиваль. В этом году он посвящен 180-летию П.И.Чайковского. В первый год мы сделали очень серьезную заявку - привезли Венский филармонический оркестр, один из самых знаменитых в мире. И теперь каждый год к нам приезжают известные музыканты со всего мира. Но в этом году по понятным причинам фестиваль полностью российский. Например, Юрий Башмет и Денис Мацуев участвуют в нашем фестивале уже не первый год. Так же в нынешнем году мы пришли к пониманию, что фестивалю нужен оргкомитет - раз уж у него есть постоянные участники. Губернатор Московской области Андрей Юрьевич Воробьёв предложил Юрию Абрамовичу Башмету взять художественное руководство над этим фестивалем.

Парковая зона всех желающих не может вместить. Тем более, нужно соблюдать социальную дистанцию. Поэтому мы решили два фестивальных мероприятия впервые вынести в Клин. В очень живописном Сестрорецком парке концертные вечера состоятся на сцене на воде.

- Какие меры безопасности будут соблюдаться на фестивале?

- Зрительские места будут на отдалении друг от друга. Сейчас у нас по рассадке у главной сцены запланированы 600 мест, но мы сейчас прорабатываем варианты, чтобы не нарушая социальной дистанции, довести число мест до 700. Понимаем всю экономическую ситуацию, поэтому цены на билеты снизили в разы по сравнению с прошлым годами. (Расписание фестиваля и билеты - на сайте фестивальчайковского.рф, - Авт.). А в дни открытия – 31 июля и закрытия фестиваля – 9 августа пройдут специальные концерты для врачей, социальных работников, волонтёров – для тех, кто непосредственно участвовал в борьбе с коронавирусом. Для них артисты выступят днем бесплатно. А вечерние концерты пройдут в эти дни в обычном фестивальном формате.

ГЕНИЙ МЕСТА

- Вы уже упоминали любимых гостей фестиваля – Юрия Башмета и Дениса Мацуева. Это музыканты мирового уровня. Как вам удается их каждый раз заполучить на фестиваль?

- Для музыкантов Клинский дом, в котором жил и работал Петр Ильич Чайковский, открытый через год после смерти композитора его братом Модестом, - примерно то же самое, что усадьба Чехова в Мелихове для театральных актеров и режиссеров. Поэтому самые знаменитые мировые музыканты с радостью готовы приезжать в Клин, потому что это для них место силы и вдохновения.

- Уже не первый год в формате фестиваля есть блок, в котором участвуют серьезные театральные актеры. На этот раз это Евгений Миронов, Елизавета Боярская, Сергей Гармаш.

- Евгений Миронов и Елизавета Боярская покажут спектакль-концерт «Онегин. Лирические отступления», в котором будут читать неизвестные фрагменты произведения Пушкина, которые остались в черновиках. Да, изначально фестиваль был только музыкальным, но затем он перерос в мультикультурный фестиваль, фестиваль искусств. Поэтому помимо академической музыки у нас появился и театр. И джаз с Игорем Бутманом в этом году будет.

- Насколько я понимаю, многие спектакли и выступления создаются специально для исполнения только на фестивале Чайковского.

- Это один и стимулов посетить наш фестиваль - увидеть то, что будет исполняться на сцене только один раз. Но в этом году мы попробуем еще один формат. Партнером нашего фестиваля является канал «Культура», который будет снимать все концерты, а в сентябре смонтированные версии представят зрителям. В соцсетях специальные проекты фестиваля будут идти в стриме.

ДАЛЬШЕ БУДЕТ ДЖАЗ И НОВЫЕ ИМЕНА

- Мы за последние годы привыкли к тому, что каждое лето в Подмосковье проходит несколько крупных фестивалей на открытом воздухе. С Чайковского все начиналось и дальше катилось по разным городам. Как пандемия повлияла на ваши фестивальные планы?

- Мы заморозили и отложили до следующего года только фестивали, которые попали на время самой вспышки коронавируса. У нас есть четыре больших летних фестиваля. Фестиваль имени П.И. Чайковского. «Джазовые сезоны» Игоря Бутмана пройдут в Горках Ленинских в августе. Денис Мацуев плотно работает в Подмосковье с фондом «Новые имена», находя новые юные таланты. А финалом становится большой уличный концерт, на котором сначала выступают дети, а затем и сам Денис Мацуев. В этом году этот фестиваль пройдет в Дмитрове в августе. Четвертый фестиваль «Лето. Музыка. Музей» в «Новом Иерусалиме». Его куратором стал Василий Петренко, дирижер Ливерпульского королевского симфонического оркестра. В этом году фестиваль пройдет в сентябре и будет более камерным, на 700 человек.

О МУЗЕЯХ

- За последние годы «Новый Иерусалим» стал одним из самых посещаемых музеев России. Во многом это произошло благодаря уникальным выставкам - Фаберже, Шагал. В этом году планируется что-то подобное?

- Мы готовим еще одну выставку, которая совершенно точно будет пользоваться успехом. Но сейчас нужно подождать, как будет развиваться ситуация. Музей Новый Иерусалим сегодня - единственный в России региональный музей (то есть, кроме московских и петербуржских, - Авт.), который работает напрямую с мировыми галереями. Всех секретов пока раскрывать не буду. Скажу лишь, что часть экспозиции будет из Франции.

- Во время пандемии был сдан в эксплуатацию музей «Зоя» под Рузой. Знаю, что как только музеи открыли для посещений, туда устремилось очень много людей.

- В 2015 году Правительство России поручило Минкульту провести ревизию всех музеев, посвященных Героям Советского Союза. И в ходе ревизии стало ясно, что почти все музеи - постройки 1950-60-х годов. Это нужно было менять. Мы договорились о том, что на основе музея Зои Космодемьянской в Петрищево сделаем условно типовой современный музей.

Пример музея «Зои» показал, что сложно создать большой музей, отталкиваясь от личности только одного человека. Ведь подвиг девушки-партизанки, это часть истории великой битвы за Москву - одной из самых кровопролитных военных операций за всю историю войны. Мы понимали, что на территории Московской области так много мемориалов, посвященных битве за Москву, но нет ни одного общего музея. Поэтому по решению губернатора Московской области Андрея Воробьева началось создание современного Музейного комплекса «Зоя», посвященного битве за Москву1941-42 годов и легендарному подвигу Зои Космодемьянской. Таким образом, отталкиваясь от подвига одной девочки, вчерашней школьницы, музей рассказывает о подвиге всего народа. У нас получился мультимедийный музей, который развивает актуальные для молодежи направления. Здесь есть возможность полного погружения в те дни. Вы оказываетесь в деревне Петрищево конца ноября 1941 года. Вы идете и слышите немецкую речь, хруст снега. Рекомендую обязательно побывать здесь, чтобы понять как появляется в обычных людях гражданский патриотизм. Да и вокруг музея создано очень интересное современное пространство, где можно покататься на велосипеде, выпить вкусный кофе с булочкой. Так что это еще и прекрасное место для прогулок всей семьей.