Друг угнал у актера фильма "Сволочи" Лексус и разбил его

Илья Сысоев - актёр, каскадёр и постановщик трюков, на его счету участие в 29 отечественных кинопроектах. Одна из самых известных ролей актёра - дерзкий и бесстрашный юный вор-форточник Матаня в нашумевшем фильме "Сволочи". Также вы можете помнить его по ролям в фильмах "Геймеры", "Майя" и сериале "Розыск-3".

Несколько дней назад 30-летнему актёру пришлось заявить в полицию на собственного друга. Дело в том, что товарищ Ильи без спроса взял ключи от его Лексус RX 300. Молодой человек думал, что всё обойдётся и вскоре он вернёт автомобиль на место, а его друг этого даже не заметит. Но в этот раз ему не повезло, и 30-летний Николай попал в аварию, разбив машину друга. Этот факт уже скрыть не удалось. Актёр написал заявление. Полицейские сработали быстро и уже через 1,5 часа подозреваемый в угоне и порче имущества каскадёра был задержан. Долго искать Николая не пришлось, он находился в соседней с актёром квартире, друзья жили буквально через стену.

— Подозреваемый был задержан и уже дал признательные показания. В его квартире был проведён обыск. По факту преступления возбуждено уголовное дело за неправомерное завладение автомобилем, — сообщил источник kp.ru.

Ущерб, нанесённый транспортному средству, ещё предстоит оценить специалистам.