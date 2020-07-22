Мёртвая невеста: москвичка погибла от страшных побоев накануне свадьбы

Дозвониться до сына Анна Андреевна не могла двое суток, решила приехать в квартиру в Колпачном переулке, где Саша жил с девушкой Мариной. Набрала еще раз номер его мобильного – тишина. Вставила ключ, открыла дверь и чуть не потеряла сознание от ужаса – на кровати лежала окровавленная Марина, ноги были синие от ссадин.

- У нее признаки насильственной смерти в виде множественных телесных повреждений в области головы, туловища и конечностей, от которых наступила смерть, - сообщили в Следственном комитете по Москве.

Андрей и его мама.Фото: vk.com

Уголовное дело возбудили по статье «Убийство», но кто расправился с девушкой, пока неизвестно. Следователи уже просмотрели камеры видеонаблюдения в подъезде. Складывается такая картина: за три дня до смерти Марина заходит в дом с Александром. Молодые, вероятно, гуляли в городе и вернулись поздно – около 2 часов ночи.

- Саша перестал выходить на связь. День не выходил, два. Я стала переживать. Поехала в квартиру, а тут Марина… мертвая, - рассказала следователям Анна.

Молодого человека найти не могут и следователи, чтобы допросить по делу о смерти Марины. Соседи говорят, что парочка жила мирно, никогда не слышали шума из их квартиры.

- Он любил ее, была назначена свадьба. Хотели пойти расписаться 8 августа, - рассказала следователям Анна.

Будущие молодожены поругались незадолго до убийства невесты в Москве.Истерзанное тело Марины было найдено в квартире в Колпачном переулке через два дня до этих событий

Девушка не вышла на работу в магазин строительных материалов, о случившемся коллеги не знали.

- А что случилось? - удивился коллега Сергей. - Она к нам пришла работать недавно, до этого работала администратором в фитнес-центре и секретарем. Училась на юриста в университете нефти и газа имени Губкина. Там она познакомилась с Сашей. Хотели пожениться, вроде.

Сам же Александр, со слов матери, сейчас без работы, деньги зарабатывал на временных стройках. Судя по его странице в соцсетях, любил шумные компании, встречи с друзьями, жарить шашлыки на природе. Снимки с будущей женой не размещал (или удалил после ссоры).

- Мы опрашиваем круг знакомых погибшей, коллег с работы. Рассматриваются все версии, в том числе и конфликт между погибшей и ее молодым человеком. Подозреваемого в убийстве пока не задержали, - рассказал "КП" источник в правоохранительных органах.