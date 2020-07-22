2020-07-22T14:05:00+03:00
Происшествия

«Пытался проскочить на красный»: Машиной, в которую врезался лихач, на светофоре сбило трех человек

Камеры сняли жуткую аварию на юго-востоке Москвы
Семен ЕЛЕНИН
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Момент ДТП попал на камеры видеонаблюдения.Момент ДТП попал на камеры видеонаблюдения.Фото: vk.com
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Кадры жуткой аварии были сняты сегодня днем на юго-востоке Москвы. На Краснодарской улице (это район Люблино) водитель на «Ниссане» пытался проскочить на красный свет, когда на перекресток уже выехали другие машины. Автомобиль «Фольксваген», в который на огромной скорости влетел лихач, на мокрой дороге развернуло. Бортом сбило несколько человек, ждавших своей очереди у светофора.

- Авария произошла около 12:20, сейчас на месте работают сотрудники ГИБДД, выясняются обстоятельства, - рассказали корреспонденту «Комсомольской Правды» в пресс-службе столичной полиции.

Последствия ДТП на Краснодарской улице в Москве.

Сообщается о трех пострадавших (двое пешеходов и пожилая пассажирка «Ниссана»). Источник в правоохранительных органах сообщил сайту kp.ru, что один из сбитых машиной получил серьезную травму головы. На месте работают медики.

По уточненной информации, среди пострадавших пешеходов - 72-летняя москвичка.

- Водитель «Ниссана» в беседе с полицейскими утверждает, что не смог затормозить, не справился с управлением из-за мокрой дороги, - сообщил источник.

По информации Депртранса, на Краснодарской и Краснодонской улицах в данный момент перекрыто по одной полосе движения.

Информация уточняется.

ДТП в Люблино.

ИСТОЧНИК KP.RU

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