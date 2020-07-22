2020-07-22T16:52:24+03:00
Общество

В подозрительной сумке, из-за которой перекрыли Ильинку в Москве, оказалась пицца

Уже после того, как ее "обезвредили" взрывотехники, за ней вернулся курьер
Юлия САЛЬНИКОВА
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Сумку уничтожили взрывотехникиСумку уничтожили взрывотехникиФото: Кадр видео
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Владельцем "подозрительного предмета", из-за которого 22 июля перекрыли Ильинку в Москве, оказался обычный курьер. Как рассказал kp.ru источник в правоохранительных органах, молодого человека даже не пришлось искать - он сам явился по адресу, где уже работали взрывотехники.

Оказалось, работник одной из компаний по доставке пиццы, случайно оставил "чемодан" на улице. Спустя некоторое время опомнился, поспешил назад, пока никто не забрал. Но забирать бесхозную сумку прохожие не спешили, они вызвали спасателей.

Саперы обезвредили найденный на дороге чемодан.

К дому № 12 прибыли также взрывотехники. Перекрыли автомобильное движение, пешеходов попросили не заходить за оцепление, пока идет операция. Сумку решено было уничтожить.

Курьер опоздал. Явился, когда от сумки, где оказалось, была не только пицца, но и его личные вещи, остались одни лохмотья. Молодому человеку не оставалось ничего другого, кроме как забрать, что есть.

Никакой взрывчатки в "подозрительном предмете" не было.

В подозрительной сумке, из-за которой перекрыли Ильинку, оказалась пицца.

ИСТОЧНИК KP.RU

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