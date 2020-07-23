Евдокия Лучезарнова: «Жизнь – не зебра, а шахматная доска»

Писатель и философ, автор науки ритмологии Евдокия Лучезарнова считает, что жизнь действительно чёрно-белая, но не как не зебра, а как шахматная доска. Её чёрные клеточки необходимы нам так же, как белые, ведь они помогают сделать правильный ход.

В интервью нашему корреспонденту Евдокия Дмитриевна рассказала, как настроить ритмы своей жизни, чтобы тёмные периоды не затягивались, а органично перетекали в счастливые светлые.

– Можно ли научиться убирать из своей жизни «чёрные» полосы?

– Чёрное и белое – естественные периоды жизни любого человека. Это два абсолютно разных времени, но они всегда взаимосвязаны, одно невозможно без другого. Первое время протекает снаружи человека, второе течёт внутри. Внутреннее время – плотное, матовое, наружное – прозрачное и разреженное. Внутреннее время мы называем белой полосой жизни – это то, что нас устраивает. Чёрная полоса, которая связана с наружным временем, – страшит и напрягает.

Однако, чёрное время не есть плохое. Это время неопределённости и это великолепное время! Именно в нём у человека складывается то, что в дальнейшем доставит ему огромное удовольствие. Но это новизна, а новизна пугает, потому что в ней нет опыта. С набором опыта полоса жизни постепенно становится белой, а значит радостной для человека. Между чёрным и белым есть переход, на котором происходит всё самое важное и интересное. Я назвала это «Законом шахматной доски».

Если представить нашу жизнь не как зебру, а как шахматную доску, мы можем научиться делать на ней правильные ходы. Не страшиться чёрных клеток, а использовать их для перехода на белые: с тягостного наружного времени на приятное внутреннее.

– Как влияют на нашу жизнь эти два времени – внутреннее и внешнее?

– У человека одновременно есть две жизни – подсознательная и сознательная. События, которые он проживает, оставляют глубокий след в его памяти – она накапливает опыт и создаёт подсознание. Нашей подсознательной жизнью управляет так называемая карма, и поскольку память на этой планете существует очень давно, то наша подсознательная жизнь идёт из самой глубины веков.

Сознательной жизнью управляет то, что люди именуют судьбой, и она протекает ровно в том периоде времени, в котором живёт конкретный человек.

Вся жизнь начинает делиться на две категории. Первая категория: «Я этого хочу, сам не знаю зачем, но это мне надо», – это категория подсознания, которое напрямую связано с телом. Вторая – категория сознания: «Я должен овладеть данными навыками и данными знаниями, поскольку этого требует окружающий мир» – у человека возникает жажда получения новых знаний для совершения действий.

Память и знания постоянно взаимодействуют друг с другом, причём знания стремятся уничтожить или же изменить данный мир, в то время как память всегда пытается его сохранить и поддержать в неизменном виде.

– Чем отличаются понятия кармы и судьбы и какое влияние оказывают на нас?

– Карма и судьба есть у каждого человека. Судьба всегда от него что-то требует и заставляет совершить то, что выше его сил. Человек активизируется и бросается, как на амбразуру: «Я должен, я обязан!» В результате его жизнь резко меняется в лучшую сторону, его начинают любить, уважать, он даже может стать знаменитым.

Карма ведёт себя прямо обратным образом. Она находится в памяти и формирует желание не суетиться и ни к чему стремиться, ощущать безмятежность. «Тебе сейчас ничего не надо, всё хорошо. Закрой глаза, ни о чём не думай, и тогда что-то произойдёт». А что произойдёт? Подключится память и даст человеку сформированное желание.

Карма есть у всех живых существ на Земле. Судьба и сознание есть только у человека. Чтобы оставаться человеком, нужно всегда держать себя под контролем, очень быстро перемещаться по миру и делать то, что никто, кроме тебя, сделать не сможет. Мобилизовать свои силы и совершать рывок.

– Как созданный Вами Ритмометод помогает найти баланс между чёрными и белыми полосами, «договориться» с судьбой и кармой?

– Знакомясь с Ритмометодом, человек встречается с понятием «Ритм», который сам есть время. Мозг, прикоснувшийся ко времени, прекращает лениться и постепенно набирает обороты, возникает желание постоянно познавать что-то новое, и жизнь становится всё более интересной. Телом мы можем прожить только одну жизнь, зато мозгом можно прожить множество жизней, в зависимости от того, насколько он развит, и какое образование вы получили.

Благодаря судьбе, человек сначала входит во время, а затем сам становится временем. Ну а мозг, живущий во времени, – это совершенное, самое шикарное состояние на свете, поскольку он получает и интересную жизнь, и телесное удовлетворение всех желаний.

Ритмометод позволяет нам рационально использовать свой мозг, чтобы настроить гармонию между чёрным и белым. Научиться делать правильные ходы, чтобы в полной мере использовать возможности – по карме и по судьбе. Не упустить ничего из того, что изначально дано Вселенной любому из нас, чтобы мы были счастливыми.