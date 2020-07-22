Биография Александра Молоткова: что известно о новом руководителе департамента образования Москвы

В столичном Департаменте образования и науки кадровые перестановки – главой назначен Александр Молотков, который последние три года занимал должность заместителя. Ранее ведомство возглавлял Исаак Калина, который по собственной инициативе перешел на другую работу.

- Назначить Молоткова Александра Борисовича на должность министра Правительства Москвы, руководителя Департамента образования и науки Москвы с 23 июля 2020 года на срок полномочий мэра Москвы, - значится в указе мэра Москвы.

В Департаменте образования Александр Молотков с 2011 года. Начинал с разработки программы «Столичное образование», с 2017 года стал заместителем главы.

Фото: Личная страничка героя публикации в соцсети

Но свою трудовую деятельность Александр Молотков начинал совсем не в сфере образования. Участвовал в строительстве жилых и социальных объектов городов Москвы и Нижневартовска, около 10 лет работал в банковской сфере, в Федеральном фонде поддержки малого предпринимательства.

При участии Александра Молоткова был осуществлен и ряд значимых издательских просветительских проектов для детей, отмеченных знаками «Золотой фонд прессы» (2011 года), «Патриот России» (2010-2011 годов), а также Государственной премией РФ в области литературы и искусства (2014 года).

Фото: Личная страничка героя публикации в соцсети

- Александр Борисович занимал должность заместителя главы с 2017 года. Женат, имеет двух детей, - указано на сайте Департамента образования Москвы.

Какое образование у нового главы?

- родился 29 января 1970 года в городе Харькове, с двухлетнего возраста постоянно живет в Москве,

- в 1988-1989 годах служил в армии,

- в 1993 году окончил Московский инженерно-строительный институт им В.В.Куйбышева (факультет «Промышленное и гражданское строительство», специализация – «Экономика, организация и управление строительством», квалификация – инженер-строитель),

- в 1995 году окончил Московскую школу ценных бумаг, в 2012-2014 годах проходил обучение в Московском городском университете управления Правительства Москвы.