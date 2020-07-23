В Москве обокрали семью актера «Чернобыля»

В полицию обратилась 32-летняя актриса театра БГАДТ им. Щепкина Алена Беседа, жена актера Дмитрия Беседа. Девушка сообщила оперативникам, что стала жертвой мошенников, которые украли с ее счёта крупную сумму денег. Артистка рассказала, что в начале июля ей позвонил неизвестный мужчина, который представился сотрудником одного из крупных банков. В ходе беседы звонивший сообщил, что аферисты пытаются украсть у Алёны деньги и для сохранности сбережений ей следует продиктовать данные своей карты.

«Актриса не заподозрила подвоха и передала неизвестному данные своей банковской карты. После чего со счёта артистки произошло списание. Мошенники похитили 81000 рублей», - рассказал kp.ru источник в правоохранительных органах

В настоящее время полиция проводит проверку и разыскивает неизвестного, который обманул артистку и украл с ее счёта денежные средства.

Алена Беседа - актриса белгородского театра имени Щепкина. Помимо работы в театре, Алена занимается вокалом и исполнила песню «Скитальцы» для аниме «Волчица и пряности», благодаря которой прославилась в интернете. Муж Алены Дмитрий Беседа исполнил одну из ролей в российском фильме «Чернобыль».