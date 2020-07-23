2020-07-23T12:06:47+03:00
Происшествия

Полиция проверяет детский дом, где одна воспитанница заставляла другую заниматься проституцией

16-летняя девочка угрозами принуждала 14-летнюю оказывать интим-услуги, а потом отбирала деньги
Наталия ЕРОШКИНА
Поделиться:
Полиция проводит проверку в детском доме Москвы.Полиция проводит проверку в детском доме Москвы.Фото: Светлана МАКОВЕЕВА
Изменить размер текста:

О вопиющем случае стало недавно известно в Москве. Несколько дней назад к полицейским обратилась воспитательница одного из местных детских домов. 43-летняя Галина Вячеславовна* рассказала правоохранителям о том, что происходит с воспитанниками учреждения, в котором она работает. За многолетнюю педагогическую практику с такой историей женщина столкнулась впервые. О случившемся ей рассказали подопечные.

Воспитательница рассказала историю о двух девочках, живущих в детском доме. Мама 16-летней Марины* погибла, когда девочке было 8 лет, а её отца лишили родительских прав. Других родственников у ребёнка не было. У 14-летней Кати* история похожая, несколько лет назад её маму и папу тоже отстранили от воспитания. Казалось бы, такие тяжелые испытания должны было сплотить девочек. Но как бы не так. Недавно в случайном разговоре с воспитателем всплыла ужасающая история об их отношениях.

— Поступила информация, что под угрозой применения физического насилия и шантажа старшая девочка принуждала младшую оказывать услуги сексуального характера мужчинам за деньги. А вырученные средства отбирала, — сообщил источник в правоохранительных органах.

Узнав об этом, воспитательница решила не медлить и попросила полицейских разобраться в этой истории. Теперь по данному заявлению проводится проверка и предстоит установить все обстоятельства происходящего с воспитанницами детского дома. Ведь в учреждении они находятся не всё время и часто не рассказывают никому, что с ними случается за пределами поля зрения воспитателей. * Все имена изменены

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на еженедельную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Читайте также
«Нам за это ничего не будет! Мы маленькие»: 11-летние дети за день угнали две машины, подражая любимому блогеру
На счету сельских школьников кражи со взломом и разоренные огороды. Ребята мечтают прославиться и выходят в прямые эфиры в соцсетях с мест преступления
Новости 24
В Гидрометцентре рассказали, когда в Москву вернется тепло
В сентябре в Подмосковье откроется Дом мороженого
Максим Ликсутов объяснил, зачем были нужны цифровые пропуска во время эпидемии COVID-2019
Москва обновит городской транспорт за 450 млн евро
На юго-западе Москвы частично ограничат движение до 20 августа
Теннисистку Дарью Шакулину заподозрили в мошенничестве
В Москве более 3,5 тысяч пар заключили брак в красивые даты 2020 года
В Москве нашли мать мальчика, обнаруженного в трамвае
Паллеты с товарами рухнули на покупательницу в магазине низких цен
Врачи спасли малыша, выпившего жидкость для чистки плиты
Грузовики поедут по Москве по новым правилам с 1 августа
Дождь и гроза сохранят в Москве «желтый» уровень погодной опасности
Школьник погиб, задев провода строительной рулеткой
Москвичам рассказали о самых живописных веломаршрутах города
Сотрудники Росгвардии проверяют на безопасность детские лагеря в Подмосковье
В Москве завершена проходка второго тоннеля на Коммунарской линии метро
Синоптики рассказали, когда в Москву вернется тепло
В Москве неизвестный обстрелял детскую площадку
Русское Монако: кто предсказал нынешнюю популярность Сочи
Полиция задержала в Домодедово серийных автоугонщиков
В пяти московских парках открылись лодочные станции
В Москве мужчина с ножом напал на офис микрозаймов
Школьница предсказала себе жизнь до 87 лет и утонула во время купания
В Москве первокурсница погибла, попав под поезд на МЦК
В парке Северного речного вокзала появится пляжная зона с бассейнами