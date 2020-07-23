«Там один за другим взрывы»: москвичи испугались шума на стадионе «Олимпийский»

Москвичи сняли днем 23 июля из окон жилого дома, как возле стадиона «Олимпийский» что-то взрывается.

- Там один за другим взрывы. Так мощно, что дом трясет. Подняли пыль, - написала москвичка Виктория Крутая.

Испугались не на шутку. Даже позвонили в полицию. Однако там поспешили успокоить.

- Никаких взрывов не было, в городе все тихо-спокойно, - сказали «КП» в ГУ МВД по Москве.

А откуда же тогда шум и что за взрывы? Это реконструкция стадиона «Олимпийский». Внешний облик будет сохранен, но внутри он будет совсем другой. Какие-то конструкции нужно убрать, построить стилобат и переходы, которые объединят три здания. Отсюда и сильный грохот.

- После модернизации «Олимпийский» останется спортивным объектом, способным принимать соревнования мирового уровня, а также одной из самых популярных площадок для проведения концертов, но и значительно расширит свои функциональные возможности, - рассказали в пресс-службе «Киевская площадь».

Проект предусматривает создание залов спортивной и художественной гимнастики, хореографии. Будут обновлены бассейны, создана ледовая арена, теннисные корты, беговая дорожка в форме восьмерки, дайвинг-центр.

Концертный зал уже не сможет принимать по 30-40 тысяч зрителей, но зато под куполом арены откроется кинотеатр с 16 залами и панорамный ресторан.