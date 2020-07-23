2020-07-23T15:04:20+03:00
Происшествия

«Она писала о побоях в Фейсбуке и хотела пойти в полицию»: Невеста, которую нашли мертвой в Москве, прощала жениху жестокость

Стали известны последние подробности убийства 26-летней сотрудницы строительного магазина
Валентина ПРОКОФЬЕВА
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Марину нашли мертвой с черепной травмой в квартире жениха.Марину нашли мертвой с черепной травмой в квартире жениха.Фото: Личная страница героя публикации в соцсети
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Молодая пара Александр и Марина готовились к свадьбе - назначена она была на 8 августа. Перед соседями и родителями они выглядели ангелами и голубками. А потом в один день Александр перестал отвечать на звонки, а Марину нашли мертвой с черепной травмой в квартире жениха. Жуткой историей уже несколько дней занимаются следователи, подозреваемый в убийстве пока на свободе.

- В настоящее время следователи делают все для задержания лица, причастного к совершению убийства, - сказали в Следственном комитете по Москве.

Марина неоднократно рассказывала о побоях со стороны жениха. Фото: СОЦСЕТИ

Марина неоднократно рассказывала о побоях со стороны жениха.Фото: СОЦСЕТИ

Ноги синие, изуродованное лицо

- Первой об убийстве Марины узнала будущая свекровь. Анна Андреевна не могла несколько дней дозвониться сыну и пришла в его квартиру в Колпачном переулке. Открыла дверь, а там на кровати лежит мертвая Марина. Ноги синие от побоев, изуродованное лицо.

- Соседи шума не слышали, но видели, как пару дней назад поникший Александр вышел из подъезда с рюкзаком.

- Следователи опрашивают друзей Марины и ее коллег из строительного магазина. Все говорят лишь одно: «Добрая, светлая девушка. Из обычной семьи».

- По камерам видеонаблюдения в подъезде видно, что пара возвращалась домой около 2 часов ночи. Марина с грустным лицом, Александр говорит с ней грубо и силой заталкивает ее в подъезд.

- Медики установили, что смерть девушки наступила два дня назад. Зафиксировали множественные телесные повреждения в области головы, туловища и конечностей.

- Из квартиры сотрудники МВД изъяли ноутбук, сотовый телефон, постельное белье и предмет, похожий на пистолет.

Последнее время у Александра не было постоянного заработка Фото: СОЦСЕТИ

Последнее время у Александра не было постоянного заработкаФото: СОЦСЕТИ

Что известно о молодых?

- Марине было 26 лет, работала в строительном магазине. Ранее была администратором в фитнес-центре, зарабатывала около 35 тысяч рублей. Хотя и получила высшее образование по специальности «Юрист» в университете нефти и газа имени Губкина.

- Александр закончил тот же вуз, что и Марина. Познакомились молодые в строительном магазине в апреле 2020 года, в мае решили жить вместе, на 8 августа назначили свадьбу.

- Марина знала, что у Александра есть 6-летний сын.

- Об Александре сестра Татьяна рассказала, что он сразу же после университета открыл фирму по аренде дорогих авто, потом открыл турфирму. Деньги были, появились и друзья, с которыми часто выпивал, посещал шумные тусовки. Учился стрелять из винтовки, любил дорогую одежду, писал в соцсетях, что хочет баллотироваться в президенты в 2030 году. Бизнес закрыл, налоги не платил. Потом были неудачные отношения, с матерью сына не общается. Квартиру в Колпачном переулке ему оставил дедушка. Мать помогала деньгами, но и сама обанкротилась после эпидемии.

Свадьба Марины и Александра должна была состояться 8 августа. Фото: СОЦСЕТИ

Свадьба Марины и Александра должна была состояться 8 августа.Фото: СОЦСЕТИ

- Последнее время Александр не имел постоянного заработка, был нервным. Приходилось работать на стройке.

- Университетская подруга погибшей рассказала следователям, что Александр бил Марину регулярно. Из-за мелочей: не так сказала, не так посмотрела. Марина в порыве страха писала в Фэйсбуке и Твиттере гневные посты. Когда пара мирилась, то все удаляла.

- Летом Марина сняла очередные побои и хотела отнести заявление в полицию, но после простила Александра и стала выбирать свадебное платье.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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