В Москве откроют более 10 новых круглогодичных ярмарок

В самый разгар пандемии круглогодичные ярмарки Москвы продолжали работать. А с 5 июня вновь запустились временно закрытые из-за коронавируса ярмарки выходного дня. Несмотря на то, что за последние месяцы городу фактически пришлось переключиться на интернет-торговлю, многие жители все же предпочитают лично прийти на ярмарку за продуктами.

В этом сегодня, 24 июля, убедился мэр Москвы Сергей Собянин на круглогодичной ярмарке на Старокачаловской улице в Северном Бутово. Мэр поздравил продавцов с профессиональным праздником – Днем работника торговли (в этом году отмечается 25 июля).

"Москва – торговый город, а профессия продавца – одна из самых массовых и востребованных, - сказал Собянин. - В этом году пандемия напомнила, насколько важна эта профессия для каждого жителя Москвы. Можно временно приостановить работу театров, заводов и строек. Но работу продовольственных магазинов приостановить невозможно ни на один день".

Мэр напомнил, что даже в самые сложные дни самоизоляции многие магазины не закрывались.

"В прямом смысле слова с риском для собственного здоровья обеспечивали москвичей товарами первой необходимости, - отметил Собянин. -Среди работников торговли, которые в дни самоизоляции оставались на своих рабочих местах, были и продавцы круглогодичных ярмарок. А всего в городе в эти месяцы трудились порядка 300 тысяч работников торговли. Спасибо большое за этот самоотверженный труд".

Сегодня, как рассказал мэр, московская торговля активно восстанавливает продажи после неизбежного спада во время самоизоляции. По его словам, до конца 2020 года в столице планируют открыть еще более 10 круглогодичных ярмарок в разных районах.

КАК ВЫГЛЯДИТ ТОРГОВЛЯ

Новая круглогодичная ярмарка на улице Старокачаловская, владение 5а открылась в декабре прошлого года. Раньше на этом месте в неотапливаемых арочно-тентовых шатрах работала межрегиональная ярмарка.

Теперь некапитальный ярмарочный павильон в стиле ампир общей площадью 708 квадратных метров рассчитан на 30 торговых мест. Из них:

- 10 мест – для торговли овощами и фруктами;

- 10 – мясо-молочными товарами;

- 4 – рыбой и морепродуктами;

- 6 – кондитерскими товарами, бакалеей и сухофруктами.

Для посетителей - небольшое кафе. В ярмарочном павильоне есть отопление, вентиляция и кондиционирование воздуха, холодильники для хранения продуктов.

Круглогодичная ярмарка работает с 9.00 до 20.00 6 дней в неделю. Санитарный день – понедельник.

ОТКУДА ПРОДУКТЫ

Товары на ярмарку в Северном Бутово привозят производители не только из Москвы и Московской области, но и из Воронежской, Рязанской, Смоленской и Тамбовской областей, Приморского края, Чувашской Республики, а также Казахстана.

Среди них, к примеру, "Ядринмолоко", Дальневосточный рыбный завод, Чебоксарский мясокомбинат, Егорьевская птицефабрика, Можайский молочный завод.

ЦИФРЫ

С 2016 года в Москве открылись уже 28 круглогодичных ярмарок нового формата.

По всему городу работают также 88 ярмарок выходного дня и 4 региональные ярмарки. На них торгуют порядка 4 тысяч фермеров и предпринимателей из более чем 40 регионов России, а также государств – членов Евразийского Экономического Союза - Беларуси, Казахстана, Армении.

Только за прошлый год на этих площадках продано более 50 тысяч тонн фруктов, овощей и прочих продуктов.