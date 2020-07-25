Главный московский выпускной-2020: 20 ярких кадров

Традиционный выпускной для школьников прошел 24 июля в Парке Горького. Для ребят подготовили большую праздничную программу и концерт звезд шоу-бизнеса.В парке, как и в прошлые годы, расстелили ковровую дорожку, фотографы снимали выпускников, как настоящих звезд. Для школьников устроили театрализованные представления. Интерес и смех вызвали выступления на сцене Stand Up «Открытый микрофон». Веселые истории рассказывали популярные комики Артем Винокур, Виктория Складчикова, Гурам Амарян, Ирина Приходько и другие.

Развлечения были на разный вкус. Школьникам предложили попробовать свои силы в интеллектуальной битве «Квиз, плиз!» и в шоу «Comment Out. Выпускной edition». А еще можно было проверить, какую профессию посоветует робот возле стенда «Кем ты станешь в будущем?». Попасть в арт-лабиринт и послушать джазовых музыкантов в зоне «Экология. Береги».

Но это было только начало, выпускников ждал большой концерт, на сцену вышли Zivert, Полина Гагарина, Рита Дакота, Iowa, Brother$, T-Killah, Олег Майами. И какой же праздник без салюта? В полночь небо над парком раскрасили яркими красками от фейерверков. Школьники пели и танцевали на Пушкинской набережной до шести утра.

А как же безопасность?

Выпускной пришлось перенести по понятным причинам, но провести праздник власти города все равно обещали. Для обеспечения безопасности, вход в парк ограничили – попасть могли только выпускники и их сопровождающие (у каждого был специальный браслет с QR-кодом). На территории парка поставили антисептики для рук, на коронавирус проверили всех участников (музыкантов, фотографов, организаторов).

Ребята отожгли на концерте.Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Для вчерашних школьников выступила певица Zivert.Фото: Михаил ФРОЛОВ

Перед сценой не было свободного места.Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН