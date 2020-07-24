2020-07-24T20:35:29+03:00
Происшествия

В Москве задержали нарушительницу, которая не оплатила автоштрафов на миллион рублей

На 35-летней автоледи числятся 1076 нарушений - за превышение скорости и неправильную парковку
Семен ЕЛЕНИН
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Фото: Владимир Гердо/ТАССФото: Владимир Гердо/ТАСС
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Таких людей нужно в книгу рекордов вносить! В Новой Москве гаишники задержали автолюбительницу, которая в течение года с лишним насобирала больше одной тысячи штрафов. И ни один не оплатила.

- Остановили женщину на «Мазде» не случайно, - рассказывает источник в правоохранительных органах. - Она, точнее ее автомобиль, была в базе как злостная нарушительница с неоплаченными штрафами. Видеокамеры засекли номера в Новой Москве. Ближайший патруль ее остановил.

- Согласно сведениям базы данных Госавтоинспекции за москвичкой числится 1076 нарушений Правил дорожного движения, на общую сумму более 1 млн рублей, - сообщают в пресс-службе московской полиции. - В отношении женщины составлено еще 113 административных протоколов по статье КоАП РФ «Уклонение от исполнения административного наказания». Материалы переданы в суд.

Кстати, наш источник отметил, что большинство штрафов женщине выписали за превышение скорости и неправильную парковку. Нагоняла!

Как могут наказать нарушительницу-рекордсменку? За каждый протокол о неоплаченном штрафе это может быть:

- штраф в двукратном размере,

- административный арест до 15 суток,

- до 50 часов обязательных работ.

По словам полицейских, иномарку, на которой колесила нарушительница, изъяли. Она будет передана судебным приставам - судьбу машины решат, когда ситуация с наказанием прояснится в суде (как вариант, многие фигуранты административных дел по той же статье приносят на заседание квитанции о выплате штрафов, это смягчает наказание).

МНЕНИЕ ЮРИСТА

Почему машину изъяли только после 1000 штрафов?

Разумеется, у большинства законопослушных обывателей возникает вопрос: если человек долго и методично коллекционировал штрафы, не выплачивая их, доведя счет до какой-то космической цифры, почему же его раньше не нашли и не пресекли?

- Тут несколько аспектов, - говорит известный адвокат Леонид Ольшанский. - Во-первых, помимо полиции штрафы имеют право выписывать и другие вспомогательные службы. Во-вторых, нет жестких требований, что полицейские обязаны в течение трех дней найти и привлечь к ответственности всякого нарушителя, не оплачивающего свои штрафы. Тут система увидела нарушителя и подала сигнал, что он едет там-то. А вообще, в России до сих пор нет разграничения ответственности собственника и водителя. То есть, если человек дал авто покататься знакомому, а тот нарушил под камеру, штраф все равно придет владельцу. Я не знаю, но, возможно, и в этом случае могло быть что-то подобное. Теоретически, это можно оспаривать в суде. Но будет ли это рентабельно? Услуги адвокатов нужно будет оплачивать. А в суде каждый штраф это отдельное дело, все это будет долго и муторно.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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