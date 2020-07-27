Ливень в Москве 27 июля 2020: горожане опасаются, что столицу вновь будет заливать неделю

Днем 27 июля 2020 в Москве начался сильный ливень. По прогнозам синоптиков, в понедельник должны были пройти кратковременные дожди. Грозы также предсказывали. Однако стихия оказалась серьезнее, чем вещали метеорологи.

В районе станции Ботанический сад. Фото: ЦОДД

— В Москве гроза, местами град и ветер. Так будет до конца дня. Осторожнее на дороге. Будьте внимательны. Не паркуйтесь и не укрывайтесь под деревьями и рекламными щитами, — сообщили в Центре организации дорожного движения Москвы.

Стихия оказалась серьезнее, чем вещали метеорологи.Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Ливень 27 июля вновь ударил по железнодорожной инфраструктуре. Больше всего в сети видео со станции МЦК «Ботанический сад». По ступеням потоки воды стремятся в закрытый павильон, однако ливневке удается сдерживать удар и дальше по станции вода не распространяется.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="1280" height="720" src="https://www.msk.kp.ru/video/embed/792870" frameborder="0"></iframe> Людей не пустили укрыться от дождя в «Москвариум».

Дмитровское шоссе и 3-й Нижнелихоборский проезд. Фото: ЦОДД

По сообщениям ЦОДД, затруднено движение по улице Свободы в сторону Волоколамского шоссе. Затоплен перекресток Дмитровского шоссе и 3-го Нижнелихоборского проезда. Проезжую часть залило и под путями МЦК «Ботанический сад».

Ливень в Москве 27 июля 2020Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Многокилометровый затор образовался на внешней части ТТК. Есть подтопленные участки Дмитровского шоссе. По прогнозам столичного Департамента транспорта, вечером пробки достигнут семи баллов.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="1280" height="720" src="https://www.msk.kp.ru/video/embed/792900" frameborder="0"></iframe> Улицы Москвы затопило из-за сильного дождя.

— Но если погодные условия будут ухудшаться, а дождь не прекратится, заторы усиляться.

Грозы также предсказывали. Фото: olgusha2007

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="1080" height="1080" src="https://www.msk.kp.ru/video/embed/792920" frameborder="0"></iframe> Последствия потопа в Москве: утонувшие автомобили и автобусы.

Судя по социальным сетям, сильнейший удар приняли именно Север и Северо-Восток столицы. Местные жители выкладывают эффектные фото грозовых разрядов. В отдельных районах прошел сильный град.

Ливень в Москве 27 июля 2020Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="1280" height="720" src="https://www.msk.kp.ru/video/embed/792871" frameborder="0"></iframe> В Подмосковье после ливня достали лодки.

Стихия задела и Подмосковье. В коттеджном поселке «Артек» неподалеку от Красногорска улицы превратились в водные каналы. Смельчаки достали резиновые лодки и отправились катать детей.

Судя по социальным сетям, сильнейший удар приняли именно Север и Северо-Восток столицы.Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

— Неужели лето вновь кончилось и Москву вновь ждет неделя ливней? — недоумевают горожане в социальных сетях.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="1280" height="720" src="https://www.msk.kp.ru/video/embed/792897" frameborder="0"></iframe> Яуза вышла из берегов.

Гидрометцентр прогнозирует кратковременные дожди в Москве на всю неделю.Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Гидрометцентр прогнозирует кратковременные дожди в Москве на всю неделю. При этом ниже +20 градусов Цельсия в дневные часы температура опускаться не будет.

Ливень в Москве 27 июля 2020Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН