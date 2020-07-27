Ливень в Москве 27 июля 2020: горожане опасаются, что столицу вновь будет заливать неделю
Днем 27 июля 2020 в Москве начался сильный ливень. По прогнозам синоптиков, в понедельник должны были пройти кратковременные дожди. Грозы также предсказывали. Однако стихия оказалась серьезнее, чем вещали метеорологи.
В районе станции Ботанический сад. Фото: ЦОДД
— В Москве гроза, местами град и ветер. Так будет до конца дня. Осторожнее на дороге. Будьте внимательны. Не паркуйтесь и не укрывайтесь под деревьями и рекламными щитами, — сообщили в Центре организации дорожного движения Москвы.
Стихия оказалась серьезнее, чем вещали метеорологи.Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН
Ливень 27 июля вновь ударил по железнодорожной инфраструктуре. Больше всего в сети видео со станции МЦК «Ботанический сад». По ступеням потоки воды стремятся в закрытый павильон, однако ливневке удается сдерживать удар и дальше по станции вода не распространяется.
Людей не пустили укрыться от дождя в «Москвариум».
Дмитровское шоссе и 3-й Нижнелихоборский проезд. Фото: ЦОДД
По сообщениям ЦОДД, затруднено движение по улице Свободы в сторону Волоколамского шоссе. Затоплен перекресток Дмитровского шоссе и 3-го Нижнелихоборского проезда. Проезжую часть залило и под путями МЦК «Ботанический сад».
Многокилометровый затор образовался на внешней части ТТК. Есть подтопленные участки Дмитровского шоссе. По прогнозам столичного Департамента транспорта, вечером пробки достигнут семи баллов.
Улицы Москвы затопило из-за сильного дождя.
— Но если погодные условия будут ухудшаться, а дождь не прекратится, заторы усиляться.
Грозы также предсказывали. Фото: olgusha2007
Последствия потопа в Москве: утонувшие автомобили и автобусы.
Судя по социальным сетям, сильнейший удар приняли именно Север и Северо-Восток столицы. Местные жители выкладывают эффектные фото грозовых разрядов. В отдельных районах прошел сильный град.
В Подмосковье после ливня достали лодки.
Стихия задела и Подмосковье. В коттеджном поселке «Артек» неподалеку от Красногорска улицы превратились в водные каналы. Смельчаки достали резиновые лодки и отправились катать детей.
Судя по социальным сетям, сильнейший удар приняли именно Север и Северо-Восток столицы.Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН
— Неужели лето вновь кончилось и Москву вновь ждет неделя ливней? — недоумевают горожане в социальных сетях.
Яуза вышла из берегов.
Гидрометцентр прогнозирует кратковременные дожди в Москве на всю неделю.Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН
Гидрометцентр прогнозирует кратковременные дожди в Москве на всю неделю. При этом ниже +20 градусов Цельсия в дневные часы температура опускаться не будет.
Потоп на станции МЦК «Ботанический сад».
ИСТОЧНИК KP.RU