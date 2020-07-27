Дело сестер Хачатурян: Адвокаты родственников твердят об убийстве «ради кайфа», а девушки до сих пор посещают психолога

Дело сестер Хачатурян после двух лет расследований и доследований все-таки добралось до суда. На этой неделе стартуют сразу два судебных процесса. Заседания по старшим девушкам - Крестине и Ангелине - 31 июля начнутся в Мосгорсуде. А вот младшую Марию (дело выделено в отдельное производство, так как ей на момент убийства еще не было 18 лет) будут судить в Бутырском суде. Первые заседания, предварительные, по правилам проходят в закрытом режиме. То есть, журналистов на них не допустят. Разрешат ли прессе следить за громким делом дальше - пока открытый вопрос…

Коротко напомним суть истории.

- 27 июля 2018 года в подъезде многоэтажки в московском районе Алтуфьево нашли тело 57-летнего Михаила Хачатуряна - мужчина получил множество ножевых ранений в шею и грудь.

- В убийстве признались дочери Хачатуряна. Старшей, Крестине, на тот момент было 19 лет, Ангелине 18, Марии 17.

- Девушки рассказали, что отец в течение долгих лет издевался над ними, бил и домогался. В качестве доказательств - аудиозаписи и переписки с друзьями.

- Красноречивый факт: мать девочек и старшего сына Михаил выгнал из дома еще несколько лет назад.

- При этом родственники убитого утверждают, что Михаил лишь пытался вырастить из дочерей приличных людей. Якобы они матерились, курили и тайно встречались с мальчиками.

- Адвокаты сестер Хачатурян пытаются доказать, что с их стороны была самооборона. Но в 2019 году девушкам было предъявлено обвинение в окончательной редакции. Их обвиняют в убийстве, совершенном группой лиц по предварительному сговору.

На этой неделе стартуют сразу два судебных процесса по громкому делу. Фото: Пресс-служба Мосгорсуда/ТАСС

ЧТО С ЭКСПЕРТИЗАМИ?

Тем временем адвокаты родственников Михаила Хачатуряна заявляют о новых вскрывшихся фактах. Так, адвокат Ольга Халикова заявила в программе «Андрей Малахов. Прямой Эфир» о шокирующей переписке Ангелины с друзьями. Якобы девушка призналась, что убила отца «ради кайфа»…

- Не существует такой переписки! Это выдумка, - заявил корреспонденту «Комсомольской Правды» адвокат Ангелины Хачатурян Алексей Паршин. - Была переписка, в которой девушки писали, что это Хачатурян получает удовольствие от того, что их избивает.

- Также адвокаты со стороны Михаила Хачатурян настаивают, что ни одна экспертиза не доказала сексуальное насилие.

- Нет. В деле как раз есть экспертизы, доказывающие, что сексуальное насилие было.

ЗАКРОЮТ ЛИ ПРОЦЕСС?

Заседания по делам, связанным с сексуальным насилием, часто проходят в закрытом режиме. Потому что на них озвучивается конфиденциальная информация. О закрытии процесса суд могут просить стороны. И сам суд может принять такое решение. Однако защита сестер Хачатурян хотела бы, чтобы журналисты имели возможность следить за ходом громкого процесса.

- Пока непонятно, в каком режиме будет проходить, - объясняет Паршин. - Но да, есть вероятность, что заседания будут закрыты. Это зависит от позиции всех сторон. Наверное, мы бы хотели, чтобы на процессе могли присутствовать журналисты и слушатели, а закрыть мы бы просили только те части, где будет озвучиваться какая-либо личная информация. Но суд может принять решение вопреки нашим пожеланиям.

Девушки рассказали, что отец в течение долгих лет издевался над нимиФото: СОЦСЕТИ

АНГЕЛИНА ВЫШЛА НА РАБОТУ

- Сколько это дело могут разбирать в суде? Месяц? Год?

- Это зависит от многих факторов. Как долго будет собираться коллегия присяжных заседателей, отправят ли дело после изучения документов на доследование, не отправят ли. Масса вариантов.

- В каком сейчас состоянии ваша подзащитная?

- В удовлетворительном. Оправиться от случившегося в полной мере еще не удалось. С девушками по-прежнему работают психологи. Но в целом состояние лучше, чем было два года назад.

- Чем сейчас занимается Ангелина?

- Она вышла на работу. Правда, не могу сказать, кем она работает. Не имею права.