Москвичи привозят из отпуска с российских курортов коронавирус

Москвичка Алия свой отпуск как и многие в этом году провела на российских курортах. Вместе с подругой летала в Краснодарский край. Отдыхали в анапском поселке Нижнее Джемете и Геленджике, ездили в Сочи. 20 июля она вернулась в столицу.

— По пути домой начала сильно кашлять, постоянно хотелось спать. Я подумал, что простыла — продуло кондиционером. С подругой все нормально. Я бы не беспокоилась, но близкие настояли, чтобы я пошла в больницу. Тест показал: коронавирус. Недомогание быстро прошло, поэтому меня отправили домой, — рассказала девушка корреспонденту kp.ru.

Спутница Алии тоже сдала тест, но он показал отрицательный результат. Собеседница «КП» работает маркетологом на удаленке, поэтому соблюдение карантина для нее не проблема. Москвичка разрешила назвать ее имя и опубликовать ее фото с закрытым лицом: не хочет пугать диагнозом родных.

— Прокручиваю в голове последние дни отдыха и мне кажется, что недомогание я почувствовала еще на курорте. Но там мы много гуляли, много времени на свежем воздухе. Списывала это на переутомляемость. Но сейчас думаю, что подхватить болезнь я легко могла где-то в гостинице. С подругой мы жили в одном номере, спали на раздельных кроватях. В самолете сидели в разных рядах. На улицах у пансионатов и домов отдыха я иногда замечала машины скорой. Но мало ли зачем вызвали врачей?

Отдыхающие в поселке Кабардинка (входит в состав муниципального образования "город-курорт Геленджик") на побережье Черного моря. Фото: Дмитрий Рогулин/ТАСС

В ОТЕЛЕ ВСЕ БЕЗ МАСОК, ТЕМПЕРАТУРУ НЕ МЕРЯЮТ

Гостиницы, в которых побывали туристки, были забиты. Слова девушки подтверждают, например, власти Сочи. По их оценке, места забронированы на 90%. При этом повышенным спросом пользуются отели высокого уровня — некоторые распроданы на 100%

— Пока мы отдыхали, была парадоксальная ситуация: на пляжах толпы. Так много людей у воды я никогда не видела. Люди с 5-6 часов утра занимали место у воды. Объяснение простое — были закрыты все бассейны (работу разрешили с 18 июля — прим.ред.), — рассказывает Алия.

По словам девушки, контроля за отдыхающими с чей-либо стороны они не увидели. Температуру у них не измерили ни в одном отеле, ни в кафе, ни в аэропортах. На обедах в гостиницах был шведский стол, а это значит все выстраиваются в очередь к одному блюду. Впрочем Роспотребнадзор допускает такую форму питания.

— В отелях и кафе все без масок (инструкция Роспотребнадозора разрешает не носить их гостям — прим.ред.). Сотрудники носят через одного. В принципе это объяснимо: когда в тени +30 градусов, о маске думаешь меньше всего, — добавила туристка.

Алия разрешила опубликовать ее фото с закрытым лицом: девушка не хочет пугать диагнозом родных.

НА СВОЙ СТРАХ И РИСК

Впрочем судить по одной заболевшей москвички о массовости явления трудно. Однако в соцсетях можно найти рассказы жителей других регионов, отпуск которых в России и заражение ковидом произошли в одни даты. Правда публикуются они анонимно в группах типа «Подслушано» и проверить их достоверность сложно.

Корреспондент «КП» позвонил на горячую линию Минтуризма Краснодарского края и поинтересовался, насколько безопасно сейчас приехать на отдых с семьей.

— У нас каждый день более 90 зараженных в день и их становится больше. Я вас не отговариваю, но просто уведомляю — вся информация в открытом доступе. Приезжайте только на свой страх и риск, — как можно тактичнее пыталась говорить оператор.

— Если Роспотребнадзор одобрил работу отелей и открытие курортных зон, значит считают это безопасным, — рассказала «КП» врач-терапевт Ольга Рязанова. —Напомню простые рекомендации: избегать людных мест, иметь при себе чистую маску, антисептик, чаще мыть руки. Отмечу, что на тех же пляжах Краснодарского края куда более вероятно вы подхватите ротавирус (кишечное расстройство — прим.ред.). От него уберегут те же меры гигиены и пристальное внимание к скоропортящимся продуктам, а лучше их вообще не употреблять.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Ученые выяснили, можно ли заразиться коронавирусом во время отдыха на пляже, в бассейне и в бане

Как сделать отдых на море безопасным? В Испании, где лето без средиземноморских пляжей просто невозможно себе представить, и где туризм приносит почти 15% ВВП, к вопросу подошли со всей ответственностью. (подробности)

В Сочи отели и гостиницы приостанавливают бронирование из-за полной загруженности

Апартаменты премиум-класса загружены на 100%, гостиницы и отели – на 90% (подробнее)