Коронавирус изменил экологию Москвы: воздух стал чище, а животные - наглее

Департамент природопользования столицы опубликовал отчет за 2019 год и первые данные о последствиях пандемии этой весной. Публикуем основные выводы экологов.

ВОЗДУХ: МАШИН ПРИБАВИЛОСЬ, НО ДЫШИТСЯ ЛЕГЧЕ

Грязи в воздухе столицы за прошлый год стало меньше (см. графику). При этом машин, которые в основном и гадят, за последнее время прибавилось. Экологи объясняют феномен тем, что автопарк Москвы постоянно обновляется за счет «чистых» машин с экологическим классом Евро-4, 5 и выше. Таких авто, в основном легковых, в столице уже более 70 процентов. По сравнению с 2010 годом их стало больше в 2,5 раза. Кроме того, за последнее время все больше старых автобусов и троллейбусов меняют на электробусы.

В этом году ещё помог, если можно так выразиться, коронавирус. Весной большинство горожан ушли в самоизоляцию. «Это привело к существенному снижению количества транспорта на городских магистралях, что сказалось на улучшении экологической ситуации», - отметили в Департамент природопользования столицы.

По данным ведомства, замеры показали общее снижение загрязнения атмосферного воздуха по всему городу. «По данным автоматических станций контроля загрязнения атмосферы, расположенных вблизи автотрасс, на жилых и смешанных территориях, концентрации основных загрязняющих веществ оказались до 60% ниже, нежели в тот же период 2019 года», - говорится в сообщении.

К примеру, в жилых кварталах концентрации оксида углерода снизились по отношению к обычным величинам в 1,4 раза, диоксида азота – в 1,8 раза, диоксида серы – в 2,1 раза, оксида азота – в 2,2 раза, взвешенных веществ РМ10 – в 1,6 раза.

КЛИМАТ: ЖАРА В ФЕВРАЛЕ

Метеорологи замечают, что в последние десятилетия Москва и в целом Московский регион нагреваются. При этом больше становится опасных природных явлений - сильных ливней, ураганов и жары.

В 2019 году среднегодовая температура воздуха в столице составила + 7,8 °С, что теплее нормы почти на 2,5 градуса. Сравним: в 2018-м эта цифра была +6, что на 1,1 градуса выше климатической нормы.

В прошлом году самым тёплым зимним месяцем стал февраль. Погода словно сходит с ума. Зимой теперь воздух теплее обычного, а летом - холоднее.

Для борьбы с потеплением в столице снижают вредные выбросы предприятий, переводят строительство на «зеленые» энергосберегающие технологии, обновляют инженерные сети в домах.

МУСОР: ИЗ-ЗА САМОИЗОЛЯЦИИ КОНТЕЙНЕРЫ ВО ДВОРАХ ПЕРЕПОЛНИЛИСЬ

Больше всего за прошлый год москвичи мусорили, по данным экологов, в трёх округах столицы - Южном (1,025 млн. тонн или 13% от всех бытовых отходов), Северном (0,925 млн. тонн или 11%) и Восточном (0,912 млн. тонн или 11%).

А меньше всего забиты хламом дворовые контейнеры в Троицком округе в Новой Москве (0,058 млн. тонн или 1%) и Зеленограде (0,160 млн. тонн или 2%).

В этом году коронавирус добавил работы коммунальщикам. Хотя грязи на улицах стало меньше, но из-за самоизоляции застрявшие дома горожане мусорили больше. Одни расчищали антресоли и шкафы от ненужных вещей. Другие делали мелкий ремонт. Почти все стали больше заказывать доставку еды и остального необходимого на дом. По данным столичных компаний-операторов, мусора в дни самоизоляции вывозили из жилых домов больше в среднем на 15 - 40 процентов в зависимости от района.

КСТАТИ

Зайцы и бобры гуляли по городу

Пока весной входы в парки и природные заказники столицы были закрыты, животные в них совсем расслабились. «Заметно осмелев и не испытывая стресса от присутствия человека, они стали чаще выходить в город, - сообщили в Мосприроде. - Москвичи регулярно замечали лис, зайцев и даже гуляющих по улицам лосей, вышедших из парка «Лосиный остров» и соседних с ним зелёных площадок, а также в Новой Москве».

Экологи напомнили, что лоси и раньше выбегали на дороги и к жилым домам. Но во время самоизоляции людей и машин совсем поубавилось и животные осмелели.

Из тени вышли даже бобры, которых увидеть днём обычно непросто. Специалисты Мосприроды заметили такую семью бобров в пойме реки Сетунь. Грызуны устроили себе дневную прогулку на травке и позволили снять себя на видео.