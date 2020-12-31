Создать новогодние игрушки и украшения своими руками можно будет на онлайн-занятиях, которые подготовили московские парки. Трансляции будут идти с 1 по 14 января.- Присоединиться к онлайн-программам московские парки приглашают и детей, и взрослых. Основная часть занятий будет посвящена созданию своими руками новогодних украшений и подарков для друзей и близких, — рассказала заммэра Наталья Сергунина.Морозные узорыМастер-класс по витражному искусству подготовили в парке «Северное Тушино». Участников научат создавать эффект морозных узоров на стеклянной поверхности при помощи акриловых красок.Когда: видеозанятие запланировано на 1 января в 12.00.Где: на страницах парка в соцсетях «ВКонтакте», «Инстаграм» и «Фейсбук».Оставаться в формеПровести праздничные дни с пользой для здоровья предлагают в парке «Сокольники». Ежедневно будут публиковать интересные материалы по здоровому питанию и уходу за кожей. Также всем желающим покажут простые упражнения, которые помогут оставаться в форме.Когда: с 2 по 10 января в 14.00.Где: в аккаунтах парка в соцсетях «ВКонтакте», «Фейсбук» и «Инстаграм».Вырастить мандариновое деревоДля любителей садоводства Парк Горького опубликует видеоурок по выращиванию мандариновых деревьев в домашних условиях. А также проведут мастер-класс по созданию рождественской звезды, и научат, как сделать подсвечник из глины.Когда: 2, 5, 6 января в 15.00.Где: на страницах «Зеленой школы» в соцсетях «Инстаграм», «ВКонтакте» и «Фейсбук».Старинные фотографииМузей-заповедник «Царицыно» предлагает посвятить новогодние праздники сбору семейных историй и создать памятный архив.- Проведем занятие по изготовлению фотоколлажей, научим правильно хранить старинные фотографии, бабушкино или мамино рукоделие, создавать памятные сувениры из ткани, - рассказали организаторы.Когда: с 4 по 14 января.Где: на платформе Zoom, нужно необходимо зарегистрироваться и купить билет на сайте tsaritsyno-museum.ru.Хрупкое украшениеМузей-усадьба «Кусково» покажет новогоднюю виртуальную выставку «Хрупкое украшение», где будут представлены елочные украшения, фарфоровые игрушки. В новогоднем ассортименте — обитатели русского леса, домашние животные и шары.Когда: 30 января.Где: в аккаунтах музея-усадьбы в соцсетях «Фейсбук», «Инстаграм».Фотографии графа ШереметеваУсадьба Кусково презентуют лекцию «Живая история. Усадьба Кусково графа С.Д. Шереметева». Представитель старинной династии граф Сергей Шереметев увлекался фотографическими видами, его желание запечатлеть драгоценные мгновения времени позволяют нам увидеть старинную усадьбу начала XX столетия.Когда: 7 января в 15.00.Где: на YouTube-канале музея.