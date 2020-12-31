В московском метро - прибавление! Сегодня, 31 декабря, мэр столицы Сергей Собянин открыл станцию «Электрозаводская» Большой кольцевой линии (БКЛ). Поезда теперь ходят от «Некрасовской» до «Электрозаводской».«В какой день мы с вами собрались - 31 декабря, в канун Нового года, спасибо огромное за подарок, который вы сделали москвичам, - обратился к метростроевцам мэр Москвы Сергей Собянин на открытии новой станции БКЛ. - Это десятая станция Большой кольцевой линии. По сути дела, треть работы завершена. Но еще очень важно, что сделан огромный задел, и практически больше 90 процентов тоннелей Большой кольцевой линии пройдено, и две трети строительных работ выполнено».По его словам, задача следующего года - запускать по 10 станций БКЛ каждый год, чтобы в 2022-м полностью открыть движение по всему кольцу.«Это огромный проект, который ждут миллионы москвичей, - отметил мэр. - Проект, который изменит во многом вообще все метро Москвы - разгрузит радиальные направления, сделает возможность связки между районами Москвы, которые до этого не были связаны, улучшит качественно транспортную доступность Москвы».ЧТО ПОСТРОИЛИСтанция «Электрозаводская» находится на северо-восточном участке Большой кольцевой линии метро от станции «Нижегородская» до станции «Савеловская».Павильоны станции разместились в Басманном районе, вдоль Семеновской набережной около примыкания к Казанскому направлению Московской железной дороги (МЖД).«Станцию возводили в центральной части города, где сосредоточено огромное количество инженерных коммуникаций, - рассказал заместитель мэра Москвы Андрей Бочкарев. - И подготовительный этап строительства был действительно трудоемким. В частности, потребовалась разработка специальных проектных решений для того, чтобы вынести инженерные сети из зоны строительства. Были вынесены сети связи, водопровода, дождевой канализации, канализационные трубопроводы. Кроме того, были демонтированы старые промышленные строения, попадающие в зону строительства станционного комплекса».КАК ВЫГЛЯДИТВнутри станции:- два вестибюля с выходом на Семеновскую набережную, к железнодорожной станции, жилой и общественной застройке;- пассажирская зона - двухуровневая с четырьмя лестницами, ведущими с платформы на верхний уровень над правым перегонным тоннелем;- на одной из путевых стен станции - масштабное историческое панно «Битва героев» длиной 163 метра. На нем собирательный образ защитника Древней Руси.До завершения строительства БКЛ станция будет работать в составе Некрасовской линии.Рядом со станцией строится подземный паркинг на 64 машиноместа. Его планируют открыть в 2021 году.В ЧЕМ ПОЛЬЗАСтанция «Электрозаводская» БКЛ:- ускорит поездки москвичей по городу - более 10 тысяч человек смогут экономить до 20 минут при поездках в соседние районы;- на «Электрозаводской» Арбатско-Покровской линии станет свободнее - новая станция разгрузит ее на 10 процентов;- на Бакунинской и Большой Семеновской улицах станет на 7 процентов меньше машин, что ускорит движение по городским магистралям.«Электрозаводская» будет пересадочной со станции «Электрозаводская» Арбатско-Покровской линии метро и платформы «Электрозаводская» Казанского направления МЖД. Строительство подземной пересадки между станциями метро планируют завершить до конца 2022 года.На базе станции появится транспортно-пересадочный узел (ТПУ) с пешеходным прозрачным мостом через реку Яузу длиной около 85 метров, соединяющим Семеновскую и Рубцовскую набережные.ЦИФРАВсего в 2020 году в Москве построили 17,93 километров линий и 7 новых станций метро.ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕМежду станциями метро \\"Петровский парк\\" и \\"Динамо\\" открылась пересадкаТеперь поездки москвичей по городу ускорятся (подробности)