Из-за ледяного дождя с самого утра в столичных аэропортах коллапс - самолеты на вылет задерживают на два-три часа, прилететь в Москву не получится из Южно-Сахалинска, Самары, Воронежа. В аэропортах говорят, что пытаются бороться с непогодой и постараются сделать все, чтобы не испортить праздник. Но пока это не получается. По данным \\"Яндекс.Расписание\\", в столице задерживают и отменяют 198 рейсов. Больше всего задержек в Домодедово - 91 рейс. Люди сидят буквально на чемоданах в надежде все же вылететь в города к родным и близким, с которыми хотели встретить Новый год.- В 13.20 возобновлены полеты с обеих взлетно-посадочных полос. Аэродромные службы устранили последствия ледяного дождя и обеспечили нормативный коэффициент сцепления. Это гарантирует безопасность выполнения взлетно-посадочных операций в тяжелых метеоусловиях, - рассказали позже в аэропорте Домодедово.В аэропорт Домодедово вернулись 30 из 40 рейсов, которые уходили на запасные аэродромы в связи с погодными условиями. В период с 8.45 до 14.00 из аэропорта вылетели 52 рейса. Еще 43 рейса ожидают вылета. Всего до конца дня аэропорт обслужит 217 вылетающих рейсов.Большего всего отмен рейсов значится в Шереметьево - 56 рейсов. Пассажиры не смогут вылететь в Волгоград, Хабаровск, Воронеж, Сочи, Санкт-Петербург, Ярославль, Красноярск, Новосибирск, Кемерово, Пермь, Барнаул, Екатеринбург, Казань, Краснодар, Сеул, Томск, Уфу, Новокузнецк, Челябинск и другие города.Как объяснили в Шереметьево, отмены не были связаны с погодными условиями.- Международный аэропорт Шереметьево работает в штатном режиме, рейсы выполняются по расписанию (текущему), - прокомментировали в Шереметьево.В аэропорту объяснили, что рейсы, которые значатся, как отмененные в онлайн-табло, были сняты с маршрутов заранее, на них нет коммерческих пассажиров.Когда наладится погода?Синоптики говорят, что в Москве 31 декабря будет небольшой снег, местами с дождем.- Не исключены гололедные явления. Днем в столице будеь +2 градуса, а ночью около 0 градусов. Затем такой характер погоды сохранится – в ночные часы 0...-3 градусов, днем до 0...+2 градусов, - рассказали в метеобюро \\"Фобос\\".По прогнозу, слегка подморозит только 4 января.