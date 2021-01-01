Фельдшер скорой помощи погиб в ДТП на трассе в Подмосковье под Серпуховом, когда оказывал помощь пострадавшим в другой аварии. Об этом сообщает прокуратура Московской областиДТП произошло утром в пятницу, 1 января, в районе деревни Терехунь, на автомобильной дороге А-108, когда легковой автомобиль ВАЗ-2112 врезался в машину скорой помощи, которая стояла на месте другой дорожной аварии.В результате происшествия погиб фельдшер скорой помощи, несколько человек получили ранения. Среди пострадавших водитель скорой и инспектор ГИБДД. В первой аварии пострадали три человека, которых зажало в машине.Уточняется, что в ходе первого ДТП легковой автомобиль наехал на препятствие, после чего были вызваны все экстренные службы для помощи пострадавшим.Следователи возбудили уголовное дело о нарушении правил дорожного движения и эксплуатации транспортных средств. Прокуратура Московской области взяла на контроль расследование уголовного дела.