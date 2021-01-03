В Москве с ближайшего понедельника расширяют список граждан, которые могут получить вакцину от коронавируса.«Чтобы расширить доступ москвичей к прививке от Covid-19, с понедельника, 4 января 2021 г. мы открываем запись на вакцинацию для работников банковского и финансового сектора, а также органов власти и бюджетных учреждений федерального, регионального и муниципального уровней», - написал в своем блоге мэр Москвы Сергей Собянин.Напомним, в настоящий момент в российской столице на базе городских поликлиник действуют 70 прививочных пунктов. Они работают ежедневно с 8:00 до 20:00 без выходных.Записаться на бесплатную прививку от ковида можно через личный кабинет на сайте mos.ru или по телефону прививочного центра (адреса и телефоны по районам - на сайте mos.ru).Ранее запись на вакцину «Спутник V» была открыта для сотрудников следующих сфер:- медицина,- образование,- культура,- торговля и услуги,- городские соцслужбы,- МФЦ,- промышленность,- транспорт,- энергетика,- СМИ,- общепит,- ЖКХ,- спорт,- органы охраны правопорядка,- некоммерческие организации,- религиозные организации,- волонтеры,- а также москвичей старше 60 лет.