В столичном метрополитене начали работать первые женщины-машинисты поездов. Напомним, с 1 января 2021 года вступил в силу Приказ Минтруда РФ с перечнем работ, к которым не допускаются женщины. Ранее в документе было 456 позиций. Теперь - всего 100. Среди профессий, которые ранее для женщин были «под запретом» - не только вождение поездов, но и работа дальнобойщика, служба на кораблях, ремонт автомашин.Стоит отметить, что к вступлению в силу нового документа Минтруда в московском метро подготовились заранее. Еще около года назад к обучению приступили 25 девушек, желавших стать машинистами метрополитена. Закончили обучение в итоге 12 из них. Все они получили права на управление поездами в метро и уже вышли работать на Филевской линии (на схеме подземки она голубая).- С 1 января 2021 года у нас по приказу Министерства труда женщины допущены к управлению поездов Московского метрополитена, - рассказал заместитель мэра Москвы по вопросам транспорта Максим Ликсутов. – Мы считаем, что в наше время выбор профессии должен быть у всех, независимо от пола. Поэтому мы очень рады, что именно Московский метрополитен один из первых в России дал возможность женщинам получить новую профессию.Стоит отметить, что для женщин-машинистов была создана новая форма. Они сами могут выбрать, в чем им комфортнее будет работать - в юбке или брюках.В Департаменте транспорта Москвы приводят статистику: Московский метрополитен уже сейчас занимает второе место в мире по числу работающих женщин.- В коллективе предприятия свыше 62 тысяч работников, из которых 36% - более 22 тысяч – женщины, - отметил Максим Ликсутов. - Для сравнения, в метрополитене Лондона женщины занимают только 23,5% позиций, в Берлине - 19%, в Брюсселе - 11%, в Нью-Йорке - 18%, в Вашингтоне - 24,1%.ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕВ России для женщин разрешили сотни \\"мужских\\" профессий1 января 2021 года вступил в силу приказ Минтруда РФ (подробности).