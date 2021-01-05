5 декабря прошло совещание федеральных чиновников с президентом Владимиром Путиным. В нем принял участие и мэр Москвы Сергей Собянин. Глава столицы сообщил, что несмотря на непростую ситуацию из-за пандемии, все социальные обязательства — пособия, льготы и прочие выплаты — были выполнены. В 2021 году бюджет Москвы будет дефицитным. Однако это также не помешает исполнить соцобязательства.— Пандемия, конечно, осложнила экономическую и бюджетную ситуацию, это очевидно. Мы затратили достаточно большие деньги на борьбу с пандемией. Конечно, и то и другое вместе изменило бюджет, который мы планировали на 2020 год. Тем не менее, мы в 2020 году выполнили все социальные обязательства, в том числе дополнительные выплаты, и адресная поддержка гражданам, в том числе и выплаты пострадавшим отраслям, — сказал мэр Москвы во время совещания.Запланированный на 2021 год бюджет столицы будет дефицитным. Расходы превысят поступления на 510 млрд рублей.— Несмотря на дефицит бюджета, очень серьезный дефицит бюджета, мы обеспечим все социальные обязательства и те дополнительные обязательства, о которых вы (президент Владимир Путин — прим.ред.) говорили, и давали нам поручения, - добавил Сергей Собянин.Помочь московскому бюджету должны будут инвестиции в основной капитал. По ним сейчас наблюдается положительная динамика. По словам мэра, это признак того, что инвесторы верят в выход из кризиса.Напомним, в бюджете-2021 на социалку запланированы траты в размере 1,8 триллиона рублей. Если сравнивать с прошлым годом, то сумма выросла. В нее входят расходы на борьбу с последствиями пандемии.ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕБюджет Москвы-2021: Два триллиона рублей на социалкуБольшинство планов в этом году полетели кувырком из-за пандемии. Москва, как и весь мир, столкнулась с беспрецедентно неблагоприятными для развития экономики вызовами. Среди них в том числе снижение цен на углеводороды, вспышка новой коронавирусной инфекции и необходимость ограничительных мер (подробности)