Днем 6 января на пульт экстренных служб пришел вызов с улицы Рассветная аллея. Это граница районов Перово, Новогиреево и Вешняки. Неподалеку расположена усадьба и станция «Кусково». В строении 5а начался пожар. Черный столб дыма было видно на несколько километров вокруг.— Вдоль железной дороги здесь протянулось одноэтажное здание. В нем автосервисы, шиномонтаж, магазины запчастей — очень популярное место у автовладельцев окрестных районов. Не какие-то подпольные мастерские, а нормальные сервисы, — рассказали корреспонденту kp.ru местные жители.На место примчались 16 пожарных машин. Более полусотни сотрудников МЧС принимали участие в тушении. Когда начался пожар, большинство здешних точек работало. Сотрудники эвакуировались самостоятельно.— К сожалению, в результате пожара погибли два человека, — сообщили в пресс-службе ГУ МЧС России по Москве.Практически два часа заливали пламя. Топлива для огня в автосервисах было предостаточно.— Принятыми мерами в 17:32 пожар был локализован и в 18:05 ликвидирован на площади 120 квадратных метров, — добавили в ведомстве.Сейчас идет проливка помещений, чтобы ничего не вспыхнуло вновь. После этого специальная комиссия установит причину возгорания. Не исключено, что будет возбуждено уголовное дело, поскольку под завалами обнаружили двух погибших.