Напомним, накануне Рождества в столице недалеко от станции метро «Войковская» заработал павильон «Сталин» по продаже шаурмы. Название оказалось настолько провокационным, что владельца этой точки даже препроводили в полицию, сняли у него отпечатки пальцев и три часа беседовали. Снять вывеску 27-летний бизнесмен Станислав отказался.В Сети, как обычно, спорят, надо ли закидать помидорами такой киоск. Называют кощунством. Поздравляют с успешной рекламой. Смеются. И даже пишут стихи.А «КП» поинтересовалась у юриста, могут ли вообще прикрыть точку общепита за такое название.- Есть такой принцип гражданского права, который у нас в стране был введен еще при Горбачеве, - напомнил «КП» почетный адвокат России Леонид Ольшанский. - Разрешено всё, что прямо не запрещено законом. Если написать на вывеске «Гиммлер рекомендует...», сразу начинают работать статьи о пропаганде нацизма как в административном кодексе, так и в уголовном. Потому что Гиммлер был одним из главных деятелей Третьего рейха. О Сталине или Наполеоне там ничего не сказано (как и о пропаганде их деятельности).- Там еще есть мясо от Берии. Или как-то так.- С Берией другая история. В 1953 году его признали врагом народа, то есть преступником (по приговору Верховного суда). Может возникнуть коллизия, потому как этого приговора никто не отменял. В данном случае владельцу павильона с шаурмой нужно четко понять, что он нарушил. Чтобы в полиции это четко объяснили. Если они не могут это сделать, закрывать киоск не за что. Если, конечно, там не найдут других (законных) нарушений.Напомним также и то, что подробные правила о вывесках можно почитать в Постановлении Правительства Москвы №902-ПП «О размещении информационных конструкций в городе Москве». В некоторых случаях по зданиям разработаны целые концепции, но что касается обычных многоэтажек, то там достаточно только согласия жильцов (чтобы за вывеску проголосовало более двух третих собравшихся). В случае со «Stal’in Doner» собрания не было. Точка изначально была зарегистрирована как «Донар Кебаб». Новый хозяин ее выкупил, но малость изменил концепцию.ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕВладелец шаурмячной имени Сталина в Москве: Я не являюсь его фанатом и вовсе не воспеваю эту фигуру27-летний бизнесмен Станислав Вольтман дал интервью kp.ru (подробнее)