Длинные новогодние каникулы закончились – а Деду Морозу, похоже, в Москве понравилось. Он остается. Дней на десять как минимум, а дальше как пойдет. Так что достаем шубы, теплые варежки и шарфы! Синоптики пугают 25-градусной стужей. Заморозят Москву стратосферный холод и ультраполярное вторжение. Хорошо хоть, нагрянут эти леденящие душу и тело атмосферные процессы не одновременно, а по очереди.Подробности “КП” рассказала главный специалист Московского метеобюро Татьяна Позднякова:- Самые низкие температуры продержатся дня три в середине первой рабочей недели 2021 года, с 12 по 14 января. По ночам -20...-25 градусов, днем -15...-20. Это очень серьезные морозы, такая погода на 11 градусов холоднее, чем обычно. Потом слегка потеплеет, но вся вторая декадя января у нас будет с температурами ниже нормы: по ночам -15...-20, днем около -10...-15 градусов. Так что нужно готовиться к длительному периоду экстремально холодной, по нынешним меркам, погоды.Впрочем, экстремальны холода только сейчас, в эпоху глобального потепления, ведь мы уже привыкли к оттепельным зимам. До рекордов им очень далеко. Скажем, самая лютая стужа для 13 января за всю историю метеонаблюдений -37,4 градуса – этот рекорд держится больше века, с 1907 года. А морозный рекорд для всего января и вовсе кажется запредельным: -42,2 градуса, зафиксированные в 1940 году. Ничего подобного в январе-2021 не ожидается.Будет ли снег? Его и сейчас в Москве уже больше, чем положено – опять же редкость по нынешним временам! От 21 до 27 см, в зависимости от района.- В ближайшие дни без метелей. Снег ждем после 15 января – одновременно с небольшим потеплением. До нас доберется тот самый снежный шторм “Филомена”, что засыпал снегом Великобританию и Испанию, - продолжает Татьяна Позднякова.Причины грядущих холодов звучат жутковато: на Москву сначала обрушится сверху стратосферный холод, а потом столицу накроет ультраполярное вторжение.- Мороз в буквальном смысле спустится с небес, - объясняет наш эксперт. - Это так называемый стратосферный холод: воронка высотного циклона оказалась настолько мощной и глубокой, что к нам проник воздух из стратосферы (напомним: это слой атмосферы на высоте от 11 до 50 км, и в нижнем слое стратосферы всегда мороз, порядка -55 градусов. - Ю. С.). На следующей неделе, на Крещение, 18 – 19 января, не исключено еще и ультраполярное вторжение – то есть проникновение ледяного воздуха из Арктики. Оно будет коротким, но тем не менее: Крещение нас ждет холодное. Я сама собралась окунуться в купель, и сделаю это даже в минус двадцать! А оттепелей в прогнозах пока не просматривается.