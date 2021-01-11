Несмотря на пандемию, в столице продолжают строиться новые школы и детсады. Некоторые из них появляются с помощью частных инвесторов. Остальные - за счёт городского бюджета.\\"За последние десять лет мы построили больше 400 новых школ и детских садов, - сказал сегодня, 11 января, мэр Москвы Сергей Собянин во время осмотра строящейся школы № 158 в районе Левобережный на севере столицы. - Не стал исключением и 2020 год, в течение которого система образования получила 36 новых учебных корпусов.На ближайшие три года у нас тоже большие планы – 90 новых школ и детских садов. В частности, здесь в Левобережном уже в этом году откроется большая школа на 1 900 учащихся\\".ЧТО СТРОЯТВ 4-этажном здании школы № 158 в районе Левобережный (Валдайский проезд, 14/1) разместятся:- отдельные входы для начальной и старшей школы;- кабинеты для обучения школьников всех возрастов. В каждом - современное интерактивное оборудование и мобильные раздвижные перегородки. Это позволит трансформировать пространство и проводить разноплановые занятия;- на 4 этаже - \\"Умная школа\\" – образовательное пространство для развития талантов учащихся. Здесь откроют инженерные и медицинские лаборатории, оснащённые по стандартам Worldskills кабинеты технологии и IT-полигон с зоной робототехники и инвентарной. Школьники смогут получить практические навыки по предметам естественнонаучного и технологического профилей и определиться с выбором будущей профессии;- поточные лекционные аудитории и пространство open space с местами для чтения. Это поможет старшеклассникам почувствовать себя настоящими студентами;- спортзалы-трансформеры с раздевалками, душевыми, туалетами и комнатами для хранения инвентаря;- зал хореографии, актовый зал с театральными креслами, артистическими и кладовыми;- трансформируемый конференц-зал со сценой (форумом), фото-киностудия, библиотека и медиатека;- столовая с комфортными обеденными залами.На школьном дворе - амфитеатр со сценой и местами для зрителей. Рядом - площадки для отдыха и детских подвижных игр, деревья, газоны и цветники. Также на улице устроят зоны для сдачи нормативов ГТО и современный стадион с трибунами.КОГДА ОТКРОЮТПервых учеников новое здание школы № 158 в Левобережном примет 1 сентября 2021 года. Прежде всего, сюда смогут прийти учиться дети из ближайших новостроек.Сейчас основные строительные работы в здании завершены. В нем прокладывают внутренние инженерные сети, занимаются отделкой помещений и благоустройством двора.