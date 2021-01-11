В столице с 13 января открывается запись на вакцинацию от коронавируса для работников некоторых отраслей экономики. Такое решение принял мэр Москвы Сергей Собянин.- В новогодние праздники на прививочные пункты пришло в несколько раз больше людей, чем в конце декабря. Медики хорошо потрудились, в том числе провели вакцинацию в домах ветеранов, защитив от риска заболевания самую уязвимую категорию москвичей, - сообщил в личном блоге Сергей Собянин.Мэр города отметил, что впереди еще много работы в борьбе с коронавирусом. В связи с этим, были приняты очередные решения:1. С 13 января 2021 года открывается запись на вакцинацию для работников следующих отраслей экономики:- научные исследования и разработки;- информационные технологии, телекоммуникации и связь;- социальное обслуживание населения, осуществляемое частными и некоммерческими организациями;- управление недвижимым имуществом, операции с недвижимостью;- гостиницы, туристические агентства, а также организации, предоставляющие услуги в сфере туризма.2. Число прививочных пунктов увеличится с 70 до 100. В столице с 14 января откроются 30 дополнительных пунктов.Как записаться на вакцинацию?- на сайте mos.ru,- запись проводится при предъявлении справки с места работы или учебы,- жителям старше 60 лет и людям с хроническими заболеваниями справка не требуется,- вакцинация проводится в ежедневном режиме, без выходных.ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕДоктор Мясников развеял слухи о вакцинации: чипирование, бесплодие, кому нельзя делать прививкуИзвестный врач в эфире Радио «Комсомольская правда» ответил на главный вопрос: спасет ли вакцинация человечество (подробности)