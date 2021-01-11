В столичном метро удалось избежать трагедии, благодаря молниеносной реакции машиниста, который увидел падение ребенка на рельсы.- На станции метро «Бабушкинская» ребенок упал на рельсы. Машинист поезда молниеносно среагировал и остановил состав. После чего машинист обесточил рельс и достал мальчика, - рассказали в Департаменте транспорта Москвы.После инцидента в столичном метро нашли видео, чтобы понять, как произошло падение мальчика около десяти лет. На нем видно, что ребенок близко подошел к краю платформы и оступился. В этот момент уже довольно близко был прибывающий поезд. Но машинист успел затормозить и избежать наезда на ребенка. В столичном метро реакцию машиниста уже оценили.- Теперь нашего героя ждет награда, - рассказали в Департаменте транспорта Москвы.В метрополитене уточнили, что движение поездов на Калужско-Рижской линии осуществляется в соответствии с графиком.Напомним, что накануне Нового года в столичном метро машинист Олег Рочагов из электродепо «Руднево» также успел быстро затормозить, чтобы избежать столкновения с пассажиром, который ради шутки спрыгнул на рельсы перед прибывающим поездом. «Юмористу» грозит штраф до 1 млн рублей за нанесенный ущерб в работе метро.