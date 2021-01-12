Губернатор также отметил, что следующим этапом дорожного благоустройства Трехгорки станет реконструкция улицы Чистяковой. Об этом просили многие жители.- Сейчас это узкая двухполосная улица - по полосе туда и обратно, - объясняет Ирина Грабарчук. - И если улицу Чистяковой не расширить, в заторе все так же будут стоять жители разных кварталов Трехгорки. Им же еще нужно доехать до новой развязки!В феврале должно завершиться проектирование. Весной строители планируют приступить к работам, а сдать расширенную дорогу - уже к концу нынешнего 2021 года.Для местных жителей это была главная проблема - дорога. Чтобы выехать из кварталов на работу и вернуться назад, ежедневно нужно было потратить несколько часов.- Чтобы выехать на Можайское шоссе, приходилось часа по два стоять в пробке. И это еще в лучшем случае! - жалуется жительница Трехгорки Ирина Грабарчук.Юлия Хиженкова живет здесь с 2012 года. «Мы ждали эту дорогу практически с момента заселения, - делится женщина. Теперь все жители, и я, и мои соседи, очень довольны. Вообще в районе произошло много позитивных изменений: построены школы, детские сады, развязку сделали. Здесь стало намного комфортнее!»Трехгорка - один из самых больших микрорайонов Подмосковья, тут живут больше 30 тысяч человек! Когда эти многоэтажки только начинали возводить, предполагалось, что строительная компания обеспечит и транспортную доступность для покупателей своих квартир. Жителям обещали полноценную дорожную развязку. Вот только тот застройщик, печально известное СУ-155, в итоге всех обманул. И пришлось, как это, увы, нередко бывает, обещания «частников» выполнять Московской области. Задача любой власти - слышать запросы жителей, чутко реагировать на потребности людей. Так, в июне 2019 года здесь по поручению губернатора Подмосковья Андрея Воробьёва и в рамках нацпроекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги» началось строительство новой развязки. И вот уже 11 января, спустя всего полтора года, первые жители Трехгорки проехали по новой дороге.Движение по развязке запустил губернатор Андрей Воробьёв. На открытии дороги он пообщался с жителями Трехгорки, поблагодарил строителей, сдавших объект с опережением срока.- Мы с вами встречаемся в первый рабочий день нового года. Как и обещали - готова развязка, которую все так долго ждали, - сказал губернатор.Длина новой развязки более 4 километров. Она включает в том числе и путепровод. Специалисты прогнозируют, что ежедневно этой дорогой будут пользоваться около 7 тысяч автомобилей. Но при этом развязка построена, что называется, с запасом - рассчитана она на 10 тысяч машин в день.Она также позволит снизить поток транзитного транспорта в Немчиновке и Ромашкове.Теперь вместо часовых стояний в пробках местные жители смогут в течение всего нескольких минут добираться до «Северного обхода Одинцова» и далее двигаться к МКАД. До 1 апреля пункты взимания платы на съездах/выездах на «Северный обход Одинцово» будут работать бесплатно в тестовом режиме.- Для нас, для Подмосковья новые дороги - это всегда очень важная тема, - отметил Андрей Воробьёв. - Большая президентская программа реализуется по развитию Московского транспортного узла. У нас серьезные планы на этот год, несмотря на ковид, много объектов строится, и я уверен, что они будут существенно сказываться на качестве жизни, на количестве времени, которое семья тратит в дороге.