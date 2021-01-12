Жительница Москвы Римма Гусарова 10 января обратилась в полицию. Рассказала, что ее страничку завалили угрозами неизвестные. Обвиняют в вымогательстве, требуют выплатить обещанные 50 000 рублей.— Обращение зарегистрировано в дежурной части ОМВД по Новокосино. Мошенники воспользовалась паспортными данными москвички, — сообщил kp.ru источник в правоохранительных органах.Все началось в конце декабря 2020 года. В личные сообщения 25-летней девушки стали поступать вопросы:— Когда придут обещанные 50 000 рублей?— Если не хотите платить мой выигрыш, тогда верните деньги!Оказалось несколько фейковых аккаунтов в Instagram устроили аттракцион невиданной щедрости. Среди подписчиков они якобы разыгрывают деньги. Победителями виртуальной лотереи стал каждый, кто подписал на страничку. В личку писал анонимный администратор сообщества, сообщал о победе в конкурсе. Чтобы получить приз, нужно скинуть на карту комиссию за перевод. Люди поверили и стали слать деньги.— Мошенники представляются мной, — рассказала kp.ru Римма Гусарова. — В доказательство, что организатор розыгрыша я, прикрепляют фото моего паспорта и селфи меня с паспортом. Пишут участникам, что те выиграли и просят для получения перевода 500 — 900рублей на их телефоны.Фейковые странички до сих пор работают. Но как данные девушки оказались в Сети? Римма узнала себя на фотографиях, которые делала для каршеринга car4you в 2017 году. Эта компания недолго проработала на столичном рынке и закрылась. При аренде авто пользователей просят выслать фото с паспортом — это обычная практика для таких сервисов. Однако после закрытия данные клиентов каким-то образом попали к мошенникам.— Участковый, приняв заявление, по-честному сказал, что сделать что-либо не в силах, не может и не будет. Дал рекомендацию срочно сменить паспорт. Однако даже после замены документа, я понимаю, что меня ждут мелкие проблемы: взлом любой соцсети, регистрации на разных сервисах, в том числе каршеринг, ведь, получается, мое водительское удостоверение также слито. Я беспокоюсь, что у меня уже могут быть онлайн-кошельки и микрозаймы, о которых не знаю. Также вспомнила, что мне звонили каршеринги, которыми я пользовалась в 2018-2019 годах и говорили, что мой аккаунт заблокирован, так как кто-то им пользуется. Прежде я восприняла это как странную ошибку, — сетует москвичка.— Уголовное дело не возбуждено, ведется проверка, — добавил источник в «КП».СЛОВО ЭКСПЕРТУКак защитить данные от слива в интернет?— Ситуация напоминает классический состав статьи 159 УК — «Мошенничество». Правильно, что москвичка сама обратилась в полицию, чтобы не стать подозреваемой в связи с аферистами. Другое дело, может быть, стоило писать заявление в Следственный комитет, а не в полицию, так как СК занимается подобными делами, — рассказал «Комсомолке» кандидат юридический наук, доцент Юридического института РУДН Станислав Одинцов. — Федеральный закон о защите персональных данных запрещает разглашать их. За это на юрлиц может быть наложен штраф до 75 тысяч рублей. Но поскольку каршеринг закрылся, то привлечь юрлицо или должностное лицо практически невозможно. Задача следствия — установить ответственных.— С распространением онлайн-сервисов и дистанционных услуг все больше компаний просят у клиентов фото паспорта. Получается, никто из граждан не защищен?— Там, где это возможно, для сделок лучше использовать усиленную квалифицированную электронную подпись (ее нужно заказывать у аккредитованных компаний, услуга платная — прим.авт.). Если бы операторы персональных данных, в том числе каршеринги, использовали технологию блокчейн, тогда данные клиентов невозможно было бы украсть. Другое дело, что каршеринги не обязаны использовать такую систему. Если проблема утраты персональных данных наберет масштаб, то конкурентное преимущество получат те игроки рынка, которые гарантируют лучшую защиту.