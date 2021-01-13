В столице с каждым днем все больше тех, кто может сделать бесплатную прививку от коронавируса. В первую очередь защититься от опасной инфекции нужно людям из группы риска. К ним относятся в том числе пациенты с хроническими заболеваниями.Подробнее о важности вакцинации для больных сахарным диабетом в интервью «КП» рассказал Михаил АНЦИФЕРОВ, главный внештатный специалист эндокринолог Департамента здравоохранения Москвы, главный врач Эндокринологического диспансера, доктор медицинских наук, профессор, заслуженный врач РФ и Москвы.Лишний вес опасен- Михаил Борисович, кто находится в группе риска во время пандемии коронавируса?- Прежде всего это люди в возрасте старше 60 лет и пациенты с хроническими неинфекционными заболеваниями, к которым относится и сахарный диабет. Сегодня в Москве 95 процентов больных диабетом страдают диабетом второго типа, который, как правило, возникает в среднем возрасте после 40 лет и лечится сахароснижающими таблетками и потом в ряде случаев инсулином. Остальные пять процентов - больные диабетом первого типа, который возникает в молодом возрасте, чаще до 18 лет, и сразу же требует назначения инсулина.По нашим данным, средний возраст умерших от коронавируса пациентов с сахарным диабетом - 72 года. То есть по этому параметру самыми уязвимыми становятся больные с диабетом второго типа. А 83 процента людей, умерших от ковида, были в возрасте старше 60 лет. Это важный фактор, на который нужно обратить внимание.Еще один момент - избыточная масса тела и ожирение. Среди больных диабетом второго типа 90 - 95 процентов имеют лишний вес. По нашим данным, большинство умерших от ковида пациентов с диабетом страдали ожирением 1 степени.Третий фактор риска - это хроническое повышение сахара в крови (гипергликемия). На этом фоне прогрессируют микро- и макрососудистые осложнения. Если к этому доставляется еще и коронавирус, то все вместе становится мощным ударом по организму. Диабет и новая инфекция как бы усиливают друг друга, в два раза сильнее разрушая организм больного.- Выше ли риск у пациентов с сахарным диабетом заразиться ковидом?- Конечно, ведь у больных диабетом вообще повышена склонность к любым инфекционным и вирусным болезням. У них чаще обостряются хронические инфекции, они чаще заражаются ОРВИ и гриппом, страдают пневмонией. Это происходит из-за того, что на фоне хронической гипергликемии (повышенного сахара в крови) снижаются защитные реакции организма. На этой почве ковид «расцветает», плюс еще плохо влияет ожирение.В больницу попадают чаще- Как переносят ковид пациенты с сахарным диабетом?- Тяжелее, чем другие. Больные с диабетом при заражении коронавирусом чаще в 2,5 раза нуждаются в лечении в стационарных условиях. У них тяжелее течение ковида. Такие пациенты чаще нуждаются в ИВЛ (искусственной вентиляции легких). За счет действия всех вышеперечисленных факторов риска и сопутствующих сосудистых осложнений летальность у больных диабетом, инфицированных коронавирусом, выше.Если человек в преклонном возрасте, с выраженным ожирением, с большим стажем диабета, высоким сахаром в крови, то все это самым негативным образом скажется на течении у него коронавируса. Действие на организм будет двойным. Ковид становится катализатором для ухудшения диабета, и, в свою очередь, диабет отягощает заражение ковидом.Самочувствие проверят до и после укола- Безопасна ли вакцинация для диабетиков?- Если у этих людей нет аллергических реакций, например, на некоторые продукты, лекарства, то им, как и обычным людям, можно пройти вакцинацию. Без прививки распространение ковида не снизить. Больные диабетом входят в группу повышенного риска и должны быть в первых рядах тех, кто идет на вакцинацию. К тому же во всех прививочных пунктах в поликлиниках самочувствие каждого посетителя проверяют и до, и после прививки. Некоторые пациенты с диабетом перед прививкой от ковида волнуются: «А не будет ли хуже?» Но, во-первых, вакцина не содержит живого вируса и ни в коем случае не может быть непосредственной причиной ухудшения диабета. Во-вторых, вакцинация сама по себе не может повлиять на возникновение и развитие специ-фических осложнений диабета. Потому что причиной таких осложнений является длительное повышенное содержание сахара в крови.Эффективна ли вакцинация?- Для того чтобы снизить риск осложнений, вплоть до летального исхода, нам всем может помочь только вакцинация.- Сегодня для каждого жителя с диагнозом диабет есть возможность защитить себя от коронавирусной инфекции - сделать прививку. Она не повлияет на развитие диабета и не ухудшит его течение в дальнейшем. Всем москвичам с диабетом я рекомендую сделать прививку. Этим вы защитите себя от болезни и ее тяжелых последствий. Я, кстати, уже сделал прививку.ВОПРОС - РЕБРОММожно ли привитым везде ходить без маски?- Пока человек не получит первую и вторую инъекцию вакцины, ему нужно продолжать носить маску и перчатки в общественных местах, - говорит Михаил Анциферов. - После прививки у него должен выработаться собственный иммунитет. На это уходит не меньше трех недель. Но даже потом рекомендую не торопиться срывать маску. Поскольку неизвестно, когда у конкретного привитого человека сформируется иммунитет от ковида, у всех это происходит по-разному. К тому же вакцина действует не пожизненно. Поэтому всем нужно продолжать носить маски в транспорте, магазинах, других людных местах.НА ЗАМЕТКУЗаписываемся на вакцинациюМосквичи могут оформить запись на прививку от коронавируса любым удобным способом:• на mos.ru;• через сайт emias.info;• в 3 мобильных приложениях - «Госуслуги Москвы»,«Моя Москва» и «ЕМИАС.ИНФО»;• через информационные киоски в поликлиниках;• по телефону в поликлинике (адреса и телефоны - на сайте Департамента здравоохранения Москвы https://mosgorzdrav.ru).Из списка 70 прививочных пунктов по всему городу можно выбрать удобный для вас адрес и записаться туда.Дни приема доступны на 2 недели вперед.