Зима вновь набирает обороты в столице. По прогнозам синоптиков в ближайшие дни Москву накроют снегопады и сильное похолодание.\\"В этом году зима у нас вполне традиционная для средней полосы России, - сказал сегодня, 13 января, мэр Москвы Сергей Собянин во время осмотра ТЭЦ-12 ПАО \\"Мосэнерго\\" на Бережковской набережной. - Никаких оттепелей в январе не происходит. Наоборот – на улице стабильный минус, а в ближайшие дни ожидаются даже настоящие крещенские морозы.Московская энергосистема и ЖКХ готовы к прохождению периода низких температур\\".ЧТО СДЕЛАЛИСейчас все системы топливно-энергетического и жилищно-коммунального хозяйства Москвы работают в штатном режиме.С учетом морозов, ожидающихся в середине - конце нынешней недели, все службы заранее перешли в режим повышенной готовности. Запасов резервного топлива тоже достаточно. На 13 января в хранилищах находится:- 402 тысячи тонн мазута (108,8% нормы);- 377,9 тысяч тонн угля (134,7%);- 25 тысяч тонн дизельного топлива (122%).Эти запасы могут обеспечить автономную работу теплогенерирующих систем в морозы в течение 7 суток. Но обычно коммунальщики справляются без резервного топлива.ЦИФРЫВ Москве сегодня подготовлены:- 1,42 тысячи аварийных бригад, на вооружении которых 1,5 тысяч Маши специализированной техники;- 1,8 тысячи аварийных источников электроснабжения;- 3 аварийных источника теплоснабжения.Кроме того, для уборки снега на дорогах, очистки скатных кровель и дворов:- свыше 67 тысяч рабочих;- 18,3 тысяч машин дорожно-уборочной техники;- более 30 тысяч средств малой механизации.На особо опасных участках дорог и в некоторых местах (остановки общественного транспорта, ТПУ и т.д.) установлено 5 682 контейнера с аварийным запасом противогололедных реагентов.КСТАТИС начала зимы 2020 - 2021 в столице выпало 57 сантиметров снега, из них:- за ноябрь – 13 см;- декабрь – 28 см;- январь – 16 см.Для утилизации снега открыты 56 стационарных и 38 мобильных снегосплавных пунктов. Фактически утилизировано 2,3 миллиона кубометров снега.ЕЩЕ ПО ТЕМЕМороз в Москве крепчает: в выходные ночная стужа усилится до -28 градусовОбидно, нас ждет не солнечная погода, а тучи. А чуть-чуть потеплеет только на Крещение (подробности)