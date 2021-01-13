Москвичи обратили внимание, что Останкинская башня покрылась льдом. С одной стороны, понятно – на градуснике -11, хотя и не совсем критичные морозы.- Телевидение отключат теперь? Не отклонится ли из-за веса сосулек? – волнуются москвичи.Специалисты Останкинской башни сами говорят поэтично - «верхняя часть окутана словно белым ледяным одеялом». И такое бывает почти каждую зиму. «КП» поинтересовалась, что на самом деле происходит в верхней части телебашни.- Это происходит из-за низкой облачности, а также водяного пара и микрокристаллов льда, которые содержатся в облаках. Они быстро оседают на холодных металлических конструкциях телебашни и образуют густую снежную изморозь, - рассказали kp.ru в отделе строительного надзора и инженерного контроля Останкинской башни.Данное погодное явление, как говорят специалисты, никак не влияет на работу Останкинской телебашни, и все оборудование функционирует в штатном режиме. А это означает, что телевизионные сигналы будут переданы, и москвичи смогут бесперебойно смотреть телевизор.- С исчезновением низкой облачности и появлением солнца, обледенение исчезнет, и телебашня приобретет свой обычный вид, - прокомментировали в пресс-службе Останкинской башни.