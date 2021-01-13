Первый день нового года по старому стилю - Старый Новый год - лучше всего провести дома.Погода в Москве 14 января 2021-го будет крайне неуютной. Работать и учиться лучше удаленно, завернувшись в теплый плед и попивая чай.Татьяна Позднякова, главный специалист Московского метеобюро, поделилась с “КП” подробным прогнозом:- Снег начнется уже в ночь на четверг, сразу после полуночи. Основные заряды придутся на ранние утренние часы. Снегопад не утихнет примерно до 14 часов. В общей сложности выпадет до 9 - 10 сантиметров снега – а это 20% всей месячной январской нормы. Но дело не только в количестве снега: циклон принесет усиление ветра до 15 – 17 метров в секунду, закружит метель, на дорогах возможны снежные заносы. Да, трассы будут чистить, но все же проблемы у автомобилистов не исключены. А с другой стороны, я не знаю даже, кому в такую погоду хуже. Водители хотя бы в теплой машине сидят. А вот пешеходам в четверг будет очень неуютно. Снег в лицо, холодный ветер и мороз – ранним утром до -16...-18 градусов, днем -10...-15. В идеале лучше провести 14 января дома, благо что сейчас у многих москвичей есть возможность работать удаленно.Виновник январской метели – мощный циклон из южной Европы. Именно он обрушил аномальные снегопады на Испанию, потом залил сильнейшими дождями Балканы, в среду добрался до южных регионов России со снегопадами и ледяным дождем. Москве и соседним областям достанутся только уже отголоски ненастья.В пятницу и в выходные дни снег если и будет, то совсем небольшой. Но усилится стужа, как и предупреждали синоптики. В ночь на пятницу, 15 января, по области местами может подморозить до -25 градусов. Днем в пятницу и субботу -13...-18 градусов. Пик холодов придется на воскресенье. Ночью -20...-25 (даже в мегаполисе), по области не исключены и -28 градусов. И днем не согреться, -15...-20.Слегка потеплеет лишь на Крещение. По прогнозам Гидрометцентра России, в ночь на вторник, 19 января, температура уже не ниже -17 градусов, днем -6...-11, и солнце.