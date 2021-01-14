Новый виток в истории с шаурмячной «Сталин», открывшейся накануне Рождества недалеко от станции метро «Войковская».Днем, 14 января, владельца павильона Станислава Вольтмана задержали сотрудники полиции. Это произошло рядом с той самой шаурмячной, которую так резко раскритиковали в социальных сетях. Пользователи подняли крик из-за провокационного названия точки, считая, что жевать шаурму от тирана, мягко говоря, не этично. Станислав с этим мнением не согласился, заявив, что вовсе не воспевает генсека и не высмеивает его. Фамилию Сталин можно использовать даже в рекламе (в отличие от Гитлера, например).Пока в Фейсбуке кипели страсти, Вольтмана задержала полиция и даже пыталась снять вывеску с павильона. Однако в последний момент правоохранители развернулись и уехали.Владелец точки сообщил, что будет работать как прежде. Надо только набрать штат продавцов.И вот сегодня, 14 января, Станислав давал очередное интервью телевизионщикам. После чего к нему подошли люди в форме.Вольтман немедленно включил видеосъемку на смартфоне. На записи слышно, что хозяин шаурмячной отказывается ехать в отдел. И требует оснований. Сотрудники ответили, что их слов для задержания достаточно. И что им нужно составить административный протокол.- Дело в том, что я должен был явиться в полицию 15-го числа, - рассказал kp.ru Станислав Вольтман (по телефону из отдела МВД). - В приглашении, которое я получил, написано, что в отношении меня должны составить административный протокол по статье «нарушение режима самоизоляции». Ни на какую удалёнку меня никто не сажал. И ничего такого я не нарушал. Подозреваю, что ребятам дали отмашку - оштрафовать меня хоть за что-нибудь.В отделе молодой человек всё пытался выведать причину задержания. И целый час не получал ответа.Еще чуть позже бизнесмен сообщил «КП», что его везут в суд для составления административного протокола. И якобы всё по той же статье 3.18.1 КоАП Москвы «нарушение самоизоляции и режима повышенной готовности».Свое задержание он связывает исключительно с тем скандалом вокруг шаурмячной, который разгорелся накануне в интернете и вызвал неоднозначную реакцию в полиции.ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕВладелец шаурмячной имени Сталина в Москве: Я не являюсь его фанатом и вовсе не воспеваю эту фигуру27-летний бизнесмен Станислав Вольтман дал интервью kp.ru (подробности)