Днем в пятницу, 15 января, на западе Москвы загорелась квартира в 17-этажном жилом доме. Пожар возник в квартире на 12 этаже, дым очень быстро повалил из окон и через дверь - в подъезд. В итоге от выхода оказались отрезаны несколько жильцов верхних этажей.- Люди кричали из окон, просили их спасти, потому что выйти в подъезд уже никак невозможно - в дыму ничего не видно, - рассказывают очевидцы.В столичном управлении МЧС сообщают, что сообщение о пожаре на улице Берзарина поступило в 14:30. Через несколько минут на месте было уже несколько пожарных расчетов. Горящую квартиру заливали водой с высокой лестницы.- В 15:18 возгорание было полностью потушено, - рассказали корреспонденту «Комсомольской Правды» в пресс-службе ГУ МЧС по Москве. - Пожар происходил на площади около 50 квадратных метров.Насколько известно, квартира, в которой был пожар, полностью выгорела. Людей внутри в этот момент не было.По словам представителей МЧС, причины возгорания пока неизвестны, позже их установят дознаватели.- Из здания спасатели вывели шесть человек. Пострадавших нет.