Москва постепенно избавляется от ветхих, давно отживших свое, домов. По всему городу продолжается стартовавшая в 2017 году программа реновации. Переселенцы обживают новые комфортные квартиры. Среди них - и жители района Южное Медведково на северо-востоке столицы. Здесь в реновации участвуют десять домов. В новостройки должны переехать более 2 тысяч человек. В районе удалось подобрать сразу 11 стартовых площадок, поэтому переселение планируют завершить максимально быстро.\\"Несмотря на все трудности, в прошлом году мы серьёзно продвинулись в программе реновации, - сказал сегодня, 15 января, мэр Москвы Сергей Собянин во время осмотра новостройки для переселенцев в Южном Медведкове. - Утверждены проекты планировки новых кварталов, определен график переселения, подобраны десятки новых стартовых площадок. В проектировании и стройке находится почти 280 новых домов. Поэтому есть уверенность, что в 2021 году десятки тысяч жителей смогут переехать в новые квартиры\\".Дом для участников реновации в районе Южное Медведково (проезд Дежнёва, д. 8) выглядит так:- 14-этажный (+1 подземный этаж) двухподъездный монолитный;- 128 квартир, в том числе 54 однокомнатных и 74 двухкомнатных. Две квартиры - для маломобильных жильцов;- вентилируемый фасад с навесными панелями с текстурой камня. На стенах со стороны улицы - специальные корзины под кондиционеры;- по периметру в верхней и нижней части - декоративные карнизы, на вершине – колоннада, первый этаж - с витражным остеклением;- в подъездах - комнаты консьержа и колясочные, а также по 2 лифта – пассажирский и грузовой. На лифте можно спуститься в подземный паркинг на 50 машиномест;- улучшенная отделка квартир и мест общего пользования.С 25 декабря 2020 года сюда переезжают 147 жителей соседнего дома № 6, корп. 1 (здание 1965 года постройки, 9 этажей, 72 квартиры). Старые квартиры находятся буквально в 20 метрах от новостройки.ЦИФРЫВ реновации жилья в Москве сегодня участвуют 5 175 домов. Это около 350 тысяч квартир общей площадью 16,4 миллиона квадратных метров. В них проживает порядка 1 миллиона человек.На январь 2021 года идёт или уже закончено переселение жителей 223 домов в 76 домов-новостроек.Всего переселяется 33,7 тысяч горожан. Из них в новые квартиры уже переехали 23,2 тысячи человек.В разных районах города подобраны 472 стартовые площадки всего на 7,5 миллиона квадратных метров жилья.При этом построен 91 новый жилой дом общей площадью 1,1 миллиона квадратных метров.Строятся и проектируются 279 домов общей площадью 4,5 миллиона квадратных метров.